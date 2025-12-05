Carreteres
Obren l'enllaç entre l'A-27 i l'N-240 per accedir al nucli de Montblanc després de dos anys d'obres
L'alcalde montblanquí reclama celeritat per desencallar el projecte per connectar l'autovia amb l'AP-2
L'enllaç entre l'A-27 i l'N-240 a Montblanc ja és una realitat després de dos anys d'espera des de l'obertura del túnel de Lilla. Aquest divendres, ja s'ha obert la via en sentit Montblanc mentre que dijous es va obrir en sentit Tarragona. Ara, els vehicles poden accedir directament al nucli de montblanquí per la nacional, evitant les rotondes de Lilla.
L'alcalde de la capital de la Conca de Barberà, Marc Vinya, ha celebrat l'obertura, però assegura que no s'avança amb «prou rapidesa». El batlle ha reclamat celeritat a Carreteres de l'Estat perquè es desencalli el projecte de connexió, el qual ja està redactat, però està pendent de l'aprovació de la declaració d'impacte ambiental. Les obres es preveuen que tinguin un cost de 50 milions.
L'obertura de l'enllaç entre l'autovia i la nacional donarà «comoditat» als vehicles que vulguin accedir al municipi de Montblanc, ja que no els caldrà passar per les rotondes de Lilla com fins ara. «Encara no hi ha la senyalització i pot portar una mica de confusió», ha lamentat Vinya. L'alcalde considera una bona notícia que s'hagi obert aquesta connexió perquè suposarà «menys molèstia» per als veïns de la pedania de Lilla. «Tot i la millora, ens preocupa el coll d'ampolla que es pugui formar quan aquesta via tingui una alta demanda, com a l'estiu i ponts», ha manifestat.
Per això, el batlle ha tornat a reclamar que es desencalli el projecte de la connexió de l'autovia amb l'autopista. Es tracta d'unes obres que s'han de fer en un tram d'uns cinc quilòmetres. «Ja hem fet la reivindicació davant de Carreteres – de l'Estat- moltes vegades, la necessitat d'acabar definitivament l'enllaç entre l'A-27 i l'AP-2, que és la via que necessitem perquè hi hagi la mobilitat entre Tarragona i Montblanc i de cara a Lleida per evitar les cues que ja s'han vist aquest estiu i tots els estius», ha demanat.
Segons Vinya, des del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible els diuen que fa pràcticament un any que el projecte està «encallat», pendent de l'aprovació de la declaració d'impacte ambiental. «Ens diuen que és prioritària, però volem que sigui prioritària i que sigui urgent perquè s'ha de resoldre aquesta situació i donar aquesta connectivitat, que és tan necessària per evitar les molèsties i els maldecaps que provoquen a la ciutadania en general, però especialment a Montblanc i a Lilla», ha reblat l'alcalde.
Tot i que de moment no tenen programada cap reunió amb els responsables del Ministeri, Vinya no descarta reunir-s'hi a Madrid. «No vull pensar què passarà quan els deixin fer la licitació de l'obra i ens diguin que no hi ha partida perquè no hi ha pressupostos a l'Estat», ha manifestat. L'actuació es preveu que tingui un cost de 50 milions d'euros. Malgrat que Vinya agraeix la bona voluntat des de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, ha assegurat que continuaran pressionant: «Hem de fer més pressió entre tots perquè és urgent i necessari que aquest enllaç quedi resolt definitivament».
Treballs pendents
A banda, l'alcalde ha explicat que encara queden pendents alguns treballs vinculats amb les obres d'aquesta via, com l'asfaltatge de camins de l'entorn de Lilla. Tot i això, apunta, que no totes les peticions dels veïns de la pedania s'aconseguiran, com és el cas de les pantalles acústiques. «El tema pantalles ho veiem molt complicat perquè ells diuen que amb les pantalles actuals ja es compleix la normativa, per tant, que amb la sonometria, les comprovacions tècniques, consideren que ja s'ha fet tot el que s'havia de fer i que no continuarà invertint en aquestes millores», ha lamentat Vinya.
L'alcalde de Montblanc també ha remarcat que s'ha enllestit el pont de Can Magre, el qual era una reivindicació veïnal. «És complicat poder arribar a tot, però com a mínim si hi ha una mica més bona voluntat, que fa uns mesos, amb l'asfaltatge d'aquestes vies laterals, haurem guanyat alguna cosa», ha defensat. «Però sempre hem d'insistir perquè hi hagi totes les millores possibles i que totes les reivindicacions es compleixin», ha afegit. En aquest sentit, ha reiterat que seguiran batallant per aconseguir la connexió amb l'autopista.
El projecte de connexió avança segons el previst
Segons fonts del Ministeri de Transport consultades per l'ACN, el projecte de connexió entre l'A-27 i l'AP-2 segueix el «ritme previst». Ara mateix, s'està redactat el projecte de traçat i es treballa perquè estigui enllestit com més aviat millor. De fet, les mateixes fonts, asseguren que s'avança sobre el «previst» i que s'estan fent els passos administratius per tal que l'actuació surti a informació pública.