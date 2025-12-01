Judicial
Jutgen set persones per tràfic de drogues a Montblanc que s'enfronten a 11 i 14 anys de presó
Les defenses demanen la nul·litat de les escoltes telefòniques i d'escorcolls fets pels Mossos d'Esquadra
L'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar aquest dilluns set persones, sis homes i una dona, acusades d'un delicte de pertinença a organització criminal i d'un contra la salut pública. Segons el ministeri fiscal, entre els anys 2019 i 2024, els investigats havien establert un punt de venda de cocaïna, haixix i marihuana en un habitatge de Montblanc, mentre que emmagatzemaven la droga als municipis de Valls i Vallmoll.
Fiscalia demana catorze anys de presó per a dos d'ells i onze anys per a la resta. Les defenses han demanat la nul·litat de les escoltes telefòniques i d'un escorcoll fets pels Mossos d'Esquadra durant la investigació. També han qüestionat la cadena de custòdia del material intervingut, entre ells, els estupefaents. Davant de les peticions dels lletrats defensors, el Tribunal de la secció segona de l'Audiència Provincial ha ajornat la vista d'aquest dilluns fins demà, quan preveu tenir resoltes les qüestions prèvies plantejades.