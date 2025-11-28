Societat
Espanya emetrà una moneda de 2 euros amb la imatge d'un monestir de Tarragona
La moneda commemorativa es podrà trobar durant el primer trimestre del 2026
El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha aprovat l'emissió d'una moneda commemorativa de 2 euros dedicada al Monestir de Poblet en el primer trimestre del 2026, segons que publica aquest divendres el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).
La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda encunyarà un màxim d'1.500.000 peces, que es distribuiran a través del Banc d'Espanya de forma progressiva segons la demanda del mercat.
La moneda serà de curs legal a tota la zona euro i forma part de la sèrie que Espanya dedica a béns i llocs inclosos en la Llista del Patrimoni Mundial de la Unesco.
L'anvers de la moneda reproduirà una imatge del conjunt monumental tarragoní, en la part superior hi posarà Espanya i 2026 i en la inferior, Monestir de Poblet. El revers serà igual a la resta de monedes de 2 euros de la zona euro.