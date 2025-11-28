Diari Més

Societat

Espanya emetrà una moneda de 2 euros amb la imatge d'un monestir de Tarragona

La moneda commemorativa es podrà trobar durant el primer trimestre del 2026

Exterior del Monestir de Poblet.

Exterior del Monestir de Poblet.ACN

Publicat per
Efe/ Redacció

Creat:

Actualitzat:

El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha aprovat l'emissió d'una moneda commemorativa de 2 euros dedicada al Monestir de Poblet en el primer trimestre del 2026, segons que publica aquest divendres el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda encunyarà un màxim d'1.500.000 peces, que es distribuiran a través del Banc d'Espanya de forma progressiva segons la demanda del mercat.

La moneda serà de curs legal a tota la zona euro i forma part de la sèrie que Espanya dedica a béns i llocs inclosos en la Llista del Patrimoni Mundial de la Unesco.

L'anvers de la moneda reproduirà una imatge del conjunt monumental tarragoní, en la part superior hi posarà Espanya i 2026 i en la inferior, Monestir de Poblet. El revers serà igual a la resta de monedes de 2 euros de la zona euro.

tracking