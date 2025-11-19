Judicial
Arxiven la querella contra l'alcalde de l'Espluga de Francolí presentada per l'exgerent de turisme
El jutge considera que no hi ha suficients indicis per jutjar el batlle per prevaricació i assetjament laboral
El jutjat d'instrucció número 2 de Valls ha arxivat la querella contra l'alcalde de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), Josep Maria Vidal, presentada per l'exgerent de l'oficina de turisme del mateix municipi, i ara l'Audiència Provincial de Tarragona ha ratificat l'absolució. El treballador acusava Vidal de presumptes delictes de prevaricació, revelació de secrets de funcionari i calúmnies, a més d'assetjament laboral.
Segons ha pogut saber l'ACN, el jutge considera que en els fets denunciats no hi ha indicis suficients d'haver comès aquests delictes. L'octubre de l'any 2021, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí va expedientar i apartar del seu lloc de feina al treballador, acusat d'agressió sexual i a l'espera del judici.
L'octubre del 2021, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí va interposar una falta molt greu i suspendre de sou i feina a qui llavors ocupava la gerència de turisme del municipi. L'equip de govern va prendre aquesta decisió perquè l'amonestat estava acusat d'agressió sexual a una treballadora de la mateixa oficina per uns fets denunciats l'any 2016. L'exgerent sempre va negar els fets i finalment va quedar absolt ara fa un any. La sentència va fer prevaldre la presumpció d'innocència en considerar «inversemblants» elements del relat de la testimoni principal, a més de trobar a faltar «elements de corroboració clars i contundents».
En apartar-lo del seu lloc de feina, el treballador es va querellar contra l'alcalde per presumptes delictes de prevaricació, revelació de secrets de funcionari, calúmnies, i assetjament laboral. L'octubre del 2024, el jutjat de Valls va arxivar provisionalment la querella i l'extreballador de l'ajuntament va presentar un recurs. Ara, la secció segona de l'Audiència Provincial de Tarragona ha decretat l'arxivament definitiu.
Pel que fa al delicte de prevaricació administrativa, el jutjat de Valls al·legava que l'alcalde va obrir l'expedient després de «conèixer nous fets» relacionats amb el cas de l'agressió sexual en concloure's el sumari de la peça. El jutge diu que «no es pot considerar un acte injust dirigit a perjudicar el querellant», ja que en aquell moment hi havia «indicis de criminalitat» contra l'exgerent. A més, assenyala que tampoc va ser una decisió «arbitrària» perquè «s'enquadrava dins la legalitat vigent» i al cap de sis mesos d'amonestació, el treballador es va poder reincorporar al lloc de feina.
En la resolució judicial, el jutge també descarta el delicte d'assetjament laboral. Considera que la baixa mèdica per trastorn d'ansietat que aporta el querellant podria estar relacionada també amb el cas judicial en què estava acusat, amb penes elevades de presó (18 anys).
En relació amb el delicte de revelació de secrets, l'instructor tampoc veu evidències sobre la suposada «filtració» i «difusió» als mitjans de comunicació de continguts vinculats al procés judicial. Finalment, sobre el delicte de calúmnies, l'instructor no ha observat «manifestacions» del batlle on «s'imputi» a l'exgerent cap delicte ni es declari la seva «culpabilitat» com afirmava el denunciant. Un any més tard, l'Audiència Provincial de Tarragona ratifica la decisió.
A l'espera de l'última denúncia
Gairebé deu anys després de la denúncia per agressió sexual que va desencadenar les altres causes judicials, ara només queda la resolució d'un contenciós administratiu. El desembre del 2022, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí va aprovar dissoldre l'INCAMU, l'Organisme de Gestió de les Instal·lacions i Activitats Museístiques del poble. Amb aquest tràmit, es va amortitzar la seva gerència, que ocupava el treballador llavors acusat d'agressions sexuals.
Vidal va manifestar que volien «reestructurar» l'àrea de turisme i es va crear una nova plaça de coordinador de turisme i cultura de més rang laboral. En fer aquest pas, l'exgerent va presentar una denúncia contra l'ajuntament, el judici del qual es va celebrar al mes de setembre.