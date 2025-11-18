Formació
El nou centre de formació de ramaderia extensiva de Montblanc oferirà formació homologada de pastor
Els cursos començaran el maig de l'any que ve i seran de 210 hores, amb pràctiques posteriors
El Centre de Formació de Ramaderia Extensiva i Paisatges de Montblanc, batejat com La Pleta, es posarà en marxa el maig del 2026 amb un curs d'especialista en ramaderia extensiva. Està adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys, serà totalment subvencionat i la titulació estarà homologada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
La voluntat és que hi participin no només alumnes de la comarca, sinó també d'arreu de Catalunya que vulguin dedicar-se a la silvicultura i pastoreig en el futur. El curs durarà 210 hores i està previst que s'imparteixi durant aproximadament un mes i mig. Després, l'estudiantat podrà fer pràctiques en empreses, amb les quals s'estan tancant convenis. La iniciativa està impulsada per Concactiva.