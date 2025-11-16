Successos
Rescaten amb helicòpter un motorista de trial en una zona de difícil accés a Vimbodí i Poblet
L'afectat, ferit en una zona abrupta, ha estat estabilitzat pels Bombers i evacuat fins a una ambulància del SEM
Aquest diumenge a la tarda, els Bombers de la Generalitat han rescatat un home que havia patit un accident mentre circulava amb una moto de trial en una zona de difícil accés a Vimbodí i Poblet. L’avís s’ha rebut a les 16.18 h a través del telèfon d’emergències 112.
En arribar al lloc, els efectius han realitzat la primera atenció sanitària al ferit, li han immobilitzat la cama lesionada i han preparat l’evacuació.
Donada la complexitat del terreny, s’ha activat l’helicòpter de rescat del MAER, que ha traslladat el motorista fins a una ambulància del SEM perquè pogués rebre assistència mèdica especialitzada.
En l’operatiu hi han participat tres dotacions terrestres dels Bombers, l’helicòpter de rescat amb efectius del GRAE i un metge del SEM.