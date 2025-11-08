Diari Més

Extingit un incendi en una casa aïllada de Vimbodí i Poblet

El foc s’ha originat al migdia en un habitatge del Raval de Montblanc i ha mobilitzat quatre dotacions dels Bombers; el SEM ha atès una persona

Imatge dels bombers treballant en l'incendi a Vimbodí i Poblet

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dissabte al migdia un incendi que s’ha produït en una casa aïllada de planta baixa, situada al Raval de Montblanc de Vimbodí i Poblet.

L’avís s’ha rebut a les 12.01 hores a través del telèfon d’emergències 112, i fins al lloc s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat per treballar en les tasques d’extinció

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’ha desplaçat també fins al punt i ha atès una persona. 

