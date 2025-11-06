Judicial
Condemnen l'excap de la policia local de Montblanc a nou mesos de presó per afavorir la seva parella en unes oposicions
L'Audiència de Tarragona li imposa més de cinc mesos de multa, sis d'inhabilitació i absol la dona
La secció quarta de l'Audiència Provincial de Tarragona ha imposat una pena de nou mesos de presó a l'excap de la policia local de Montblanc, com a autor del delicte de falsedat en document públic per afavorir la qui era en aquell moment la seva parella sentimental en unes oposicions d'accés al cos l'any 2011.
Els magistrats consideren l'excomandament policial com a autor també dels delictes de revelació d'informació reservada i prevaricació administrativa. La sentència, que ha tingut en compte l'atenuant de dilacions indegudes del procediment -la causa es va incoar al mes de juny de 2011- absol la dona del delicte contra l'administració pública pel qual va ser acusada.
A banda de la pena de presó, l'Audiència de Tarragona imposa a l'acusat un total de cinc mesos i set dies de multa, inhabilitació especial durant nou mesos així com suspensió de feina i càrrec públic durant tres. La sentència considera provat que l'excap de la policia local de Montblanc va ordir un pla amb la seva parella -extrem que l'acusat va negar però que el tribunal considera provat- per aconseguir que ocupés una de les dues places que sortien a concurs i "va intervenir de forma decisiva perquè passés".
Segons apunten els magistrats, va admetre dins de la llista d'aspirants la seva companya sentimental malgrat no haver obtingut en el moment de la convocatòria el permís de conduir motocicletes que es requeria. La dona, que va presentar una instància municipal per poder participar, va adduir que se l'estava traient i li faltaven unes proves. Tot i això, al venciment del termini per presentar sol·licituds, al gener de 2011, encara no l'havia obtingut -el va aconseguir el 7 de febrer-.
Constata la sentència que la dona hauria acudit posteriorment al despatx de l'excomandament, i no pel conducte reglamentàriament establert, per fer-li entrega del carnet com a fórmula per resoldre errors en les instàncies a partir de la publicació de la llista d'admesos. Fins i tot, relata el text, la fotocòpia del permís de conduir va aparèixer incorporada amb data de compulsa de l'11 de gener, setmanes abans que l'hagués aconseguit. Finalment, l'aspirant va aparèixer a la llista d'admesos de maig de 2011.
D'acord amb el relat dels magistrats, l'acusat va intervenir activament perquè la seva companya sentimental obtingués una bona qualificació en les proves físiques". Malgrat haver fallat en quatre de les cinc proves li va posar una "nota alta, un 7,25 sobre 10".
La carpeta oblidada a la cafeteria
Posteriorment, va revelar a la seva parella el contingut l'examen escrit, que formava part de les oposicions. En aquest últim cas, la sentència explica que durant la celebració de la prova en qüestió, la dona va sol·licitar canviar el full d'examen per un de nou amb el pretext que s'havia confós.
Una carpeta amb el nom de l'acusat que altres aspirants van trobar en una cafeteria propera al lloc de la prova contenia un full d'examen timbrat de l'Ajuntament amb el nom de la dona. Finalment, l'aspirant finalment absolta va aconseguir 14,85 punts sobre 20, quedant en segona posició del procés selectiu i obtenint una de les places.
L'aspirant absolta va acabar, finalment, renunciant a la plaça abans de la proposta de nomenament. Va adduir que l'acusat li havia demanat després que l'alcalde manifestés la seva insatisfacció per la forma com s'havia desenvolupat el procés selectiu. L'enrenou a més, va suposar també el cessament de l'excap de la policia local, després de deu anys al lloc, per tornar a la seva plaça original.
En aquell moment va justificar el cessament per motius relacionats amb la seva enemistat amb l'alcalde. L'acusat, que encara pot recórrer la sentència presentant un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, haurà de fer front a tres vuitenes parts dels costos processals -la resta es declaren d'ofici-.