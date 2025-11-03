Successos
Desmantellen un cultiu de marihuana amb 2.514 plantes en una zona boscosa a Pontils
Els Mossos d'Esquadra localitzen a prop un campament i un sistema de regadiu
Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat un cultiu de marihuana ubicat en una zona boscosa del terme municipal de Pontils (Conca de Barberà). L'operació policial es va fer després que a principis de setembre es confirmés l'existència de la plantació en un bancal de difícil accés al costat de la llera del riu Gaià.
Les plantes localitzades feien més d'un metre d'alçada i també hi havia un sistema de regadiu format per canonades de plàstic procedents del riu. A pocs metres, els agents van localitzar un campament amb tendes de campanya amb aliments i begudes, motxilles, roba i productes fitosanitaris per fer créixer el cultiu.
Amb el suport d'una empresa especialitzada i la corresponent autorització judicial, es van destruir les plantes directament al lloc, alhora que es va desmantellar el campament i tota la infraestructura de regadiu. Els mossos mantenen obertes les gestions al voltant d'aquest cas i continuen la recerca de nous conreus o plantacions antigues que, de manera il·lícita, s'hagin pogut tornar a reactivar a la zona.