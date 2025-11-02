Diari Més

Successos 

Un conductor ferit lleu en xocar amb cinc porcs senglars a Sarral

L’accident es va produir a les 22.40 h i va causar la mort dels cinc animals, mentre que l'home va patir ferides al nas 

Imatge d'arxiu de febrer de 2024, quan l'impacte contra un porc senglar va provocar la mort d'un motorista a la TV-3141 a Tarragona

Imatge d'arxiu de febrer de 2024, quan l'impacte contra un porc senglar va provocar la mort d'un motorista a la TV-3141 a TarragonaAriadna Escoda

Marta Omella
Publicat per
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Un home va resultar ferit lleu aquest dissabte a la nit després de xocar amb cinc porcs senglars mentre circulava per la carretera C-241d, al punt quilomètric 11,1, dins del terme municipal de Sarral.

L’accident es va produir a les 22.40 h i va causar la mort dels cinc animals. Fins al lloc s’hi van desplaçar efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va atendre el conductor per contusions i ferides al nas. 

També es va activar una dotació dels Bombers de la Generalitat procedent de Montblanc, que va retirar els animals morts, desconnectar la bateria del vehicle i netejar la calçada per restablir la seguretat viària.

tracking