Successos
Un conductor ferit lleu en xocar amb cinc porcs senglars a Sarral
L’accident es va produir a les 22.40 h i va causar la mort dels cinc animals, mentre que l'home va patir ferides al nas
Un home va resultar ferit lleu aquest dissabte a la nit després de xocar amb cinc porcs senglars mentre circulava per la carretera C-241d, al punt quilomètric 11,1, dins del terme municipal de Sarral.
L’accident es va produir a les 22.40 h i va causar la mort dels cinc animals. Fins al lloc s’hi van desplaçar efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va atendre el conductor per contusions i ferides al nas.
També es va activar una dotació dels Bombers de la Generalitat procedent de Montblanc, que va retirar els animals morts, desconnectar la bateria del vehicle i netejar la calçada per restablir la seguretat viària.