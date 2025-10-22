Policial
Aturen un vehicle a Montblanc carregat d’aliments frescos sense refrigerar
Els grup de lladres utilitzava unes faldilles modificades per amagar el menjar sostret
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Montblanc van comissar divendres passat en aquest municipi de la Conca de Barberà, tota mena de productes alimentaris valorats en més de 2.300 euros. Així mateix, també es van intervenir altres objectes entre roba, calçat i productes d'higiene.
L’actuació policial va tenir lloc pels volts de les 00.00 hores del mateix divendres en el decurs d’un control preventiu de fets delictius al quilòmetre 192 d’accés a l’AP-2, al terme municipal de Montblanc. Una patrulla va aturar un vehicle ocupat per tres homes i dues dones amb edats compreses entre els 21 i els 29 anys.
En l’escorcoll, els agents van localitzar una gran quantitat d’aliments envasats amb el seu corresponent etiquetatge. Els mossos van observar que aquests productes estaven dipositats directament al maleter a temperatura ambient i sense cap bossa que garantís el manteniment de les condicions de fred. A més, també van trobar altres comestibles envasats, peces de roba que també duien etiqueta i elements d’higiene personal.
Les cinc persones identificades van oferir arguments incongruents i contradictoris i en cap moment van poder aportar cap rebut de compra ni acreditar la procedència d’aquest material. Tampoc disposaven de cap justificant que demostrés que havien tret diners d’un caixer automàtic per realitzar la compra en efectiu de tot el que transportaven. Es dona la circumstància que cap d’ells duia diners en efectiu.
Un cop efectuades les corresponents comprovacions, els mossos van constatar que aquest grup de persones comptava amb antecedents per furts en establiments comercials i que fins i tot un d’ells tenia una ordre judicial de prohibició d’accés a un supermercat en concret, de la ciutat de Saragossa. Seguidament, els agents van trobar-los dues faldilles que havien estat modificades per tal d’utilitzar-les per a possibles furts, ja que permetien dipositar-hi una gran quantitat de petits productes sense aixecar sospites.
Els aliments comissats, valorats en més de 2.300 euros, es van conservar ràpidament en estat de refrigeració i ahir es van lliurar a una entitat benèfica de la Conca de Barberà. Mentrestant, es continuen efectuant gestions al voltant de la possible procedència de la resta de productes intervinguts.