Policial
Veuen a través de les càmeres de seguretat com els roben una caravana a l’Espluga de Francolí
Els Mossos d'Esquadra van detenir a un dels dos lladres, ja que l'altre va fugir camp a través
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Montblanc van detenir diumenge passat en aquest municipi de la Conca de Barberà, un home de 33 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 21.00 hores, quan els mossos van ser alertats que uns desconeguts havien accedit a una finca particular de l’Espluga de Francolí. Les pròpies víctimes van observar a través del sistema de videovigilància com s’enduien una caravana de la seva propietat, valorada en uns 8.000 euros, després d’enganxar-la a un turisme.
Amb la descripció facilitada i el seguiment efectuat pels mateixos informants, les patrulles van iniciar la recerca dels sospitosos, els quals es van dirigir cap a la carretera C-14, fins que van poder ser interceptats. Un dels ocupants del vehicle va aconseguir fugir camp a través, mentre que el conductor va poder ser detingut immediatament.
L’home va oferir arguments incongruents i contradictoris i finalment se'l va acabar detenint per robar la caravana després de trencar el cadenat de la tanca i accedir a la finca on estava estacionada. Els Mossos han obert una investigació per identificar al sospitós que va fugir del lloc.
El detingut, el qual acumula fins a quatre antecedents policials, va passar aquest dilluns a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Valls.