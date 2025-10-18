Successos
Tres ferits, un de greu, en un accident de trànsit a Montblanc
Els Bombers van excarcerar tres persones que havien quedat atrapades després de la col·lisió entre dos vehicles a la C-241d
Tres persones van resultar ferides aquest divendres a la tarda en un accident de trànsit a la carretera C-241d, al terme municipal de Montblanc, on van xocar dos vehicles.
L’avís de l’accident es va rebre a les 17.41 hores a través del telèfon d’emergències 112, i quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat s’hi van desplaçar per donar assistència.
A causa de l’impacte, tres persones van quedar atrapades dins dels vehicles i els bombers van haver de treballar per excarcerar-les. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar quatre ambulàncies per atendre els afectats i posteriorment traslladar-los a centres hospitalaris.
Un home va resultar ferit greu i va ser evacuat a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, mentre que una dona i un altre home, tots dos en estat menys greu, van ser traslladats respectivament al mateix centre i a l’Hospital Sant Joan de Reus.