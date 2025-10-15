Urbanisme
Liciten les obres per finalitzar la primera fase de la urbanització del LOGIS Montblanc
El contracte és de 2.245.388,72 euros i la durada prevista de les obres és de 8 mesos
CIMALSA ha obert la licitació de les obres de finalització de la primera fase d’urbanització del LOGIS Montblanc, la fase 1B. L’obra surt a licitació un cop s’ha aprovat la 2a Modificació del Pla Parcial per part de la Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona.
La licitació d’aquesta obra s’ha obert en el moment que s’ha donat llum verda a la reordenació de la vialitat interna del polígon logístic. Aquest canvi millora la distribució de les parcel·les disponibles i també la circulació interna del sector.
Amb aquesta actuació es finalitzarà la urbanització de la primera fase del LOGIS Montblanc, que té una superfície de 45ha, del total de les 81ha de què es compon el polígon. La fase 2 s’iniciarà quan s’hagin venut totes les parcel·les que queden disponibles en aquesta fase 1.
El valor estimat del contracte és de 2.245.388,72 €, més IVA, i la durada prevista de les obres és de 8 mesos.