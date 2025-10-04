Successos
Una persona ferida lleu en un accident a la C-14 a Vilaverd
La via va quedar tallada durant l’actuació dels serveis d’emergència
Un accident de trànsit va obligar a tallar la C-14 a l’altura de Vilaverd ahir divendres a la nit. L’avís es va rebre a les 22.17 hores al punt quilomètric 30,2 de la via.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues dotacions de Bombers de la Generalitat, així com efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van atendre les persones implicades.
La via va quedar tallada durant els treballs d’emergència i a les 23.03 hores es va poder retirar el vehicle accidentat i restablir la circulació.
Una persona va resultar ferida lleu i va ser evacuada a l’Hospital Pius de Valls.