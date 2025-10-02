Successos
Donen per controlat un incendi a Vilaverd provocat per un camió
Els Bombers van rebre un avís per un incendi que afectava la càrrega d’un camió amb paques de palla i elfoc es va acabar estenent a la vegetació del costat
Els Bombers de la Generalitat van donar per controlat l'incendi d'ahir de Vilaverd passades les nou del vespre. Segons explica el cos d'emergències, van rebre un avís a les 17.20 hores per un incendi que afectava la càrrega d’un camió amb paques de palla al punt quilomètric 40 de la C-14. Com a conseqüència, el foc es va propagar a la vegetació del voltant .
En l'incendi van arribar a treballar-hi 20 dotacions terrestres i quatre mitjans aeris. Cap a les 18.30 hores el van donar per estabilitzat i van reduir els efectius a la zona. Passades les nou del vespre es va donar per controlat. Durant el dia d'avui bombers enviarà efectius per controlar que no hi hagi cap revifada.
Segons Agents Rurals, el foc va afectar una superfície d'1,3 ha de terreny forestal. Es tracta d'una zona de matolls i pins, en bancals abandonats de conreus.