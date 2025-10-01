Municipal
Montblanc incrementarà l'IBI i la taxa de la brossa per compensar la no venda del terreny de Cimalsa
L'alcalde Marc Vinya afirma que l'augment de la recaptació i la reducció de la despesa permetran equilibrar els comptes
L'Ajuntament de Montblanc va aprovar en el ple d'aquest dimarts al vespre un increment de diferents ordenances municipals de cara al 2026. Així, l'Impost de Bens Immobles (IBI) pujarà tres punts, fins a un coeficient del 0,99 mentre que la taxa d'escombraries s'encarirà un 5%. En declaracions a l'ACN, l'alcalde Marc Vinya ha explicat que aquest increment es fa per la manca de liquiditat del consistori a l'hora d'afrontar els pagaments a curt termini i per no haver pogut tancar la venda del terreny del polígon de Cimalsa, que hagués permès ingressar vora 2 milions d'euros. La pujada d'impostos juntament amb una reducció de la despesa permetrà «equilibrar» uns 500.000 euros del pressupost.
L'increment de les ordenances estava previst en el pla de sanejament de l'ajuntament aprovat a l'abril en el marc del préstec d'1,8 milions que va rebre de l'Institut Català de Finances (ICF), tal com ha indicat el consistori.
Pel què fa a les taxes, també s'ha eliminat la bonificació de l'IBI per als residents que tenien plaques solars, una mesura que afectarà uns 193 rebuts dels 6.192 que es generen a la vila. Així mateix, s'ha suprimit la bonificació de l'impost de vehicles que tenien els automòbils de més de 25 anys, que fins ara no pagaven. Tot plegat suposa «una solució» a la situació econòmica.
Vinya ha recordat que algun exercici s'havia arribat a tancar amb 1,8 milions d'euros de dèficit, cosa que va fer que no es poguessin afrontar alguns pagaments a curt termini. «Si no hi ha cap imprevist en l'últim trimestre podrem tancar l'any amb equilibri pressupostari i això ens permetrà optar a crèdits» bancaris, ha exposat el batlle.
Tal com ha indicat, aquesta manca de liquiditat ofega els comptes, cosa que dificulta poder fer inversions en obra pública o millores al municipi. En canvi, Vinya ha detallat que el deute a llarg termini no és un problema, ja que la ràtio se situa en únicament el 19%.
A banda, l'alcalde confia en que amb l'arribada de projectes empresarials i la posada en marxa del nou polígon logístic l'ajuntament tindrà més ingressos i, de retruc, més capacitat de tresoreria. Amb tot, la millora de la salut econòmica de les arques municipals ja s'ha traslladat en una reducció dels dies de pagament a proveïdors, que ara és de 68 dies.
Parcel·la de Cimalsa
En el ple també es va tractar el fet que la venda del terreny que té l'Ajuntament al polígon de Cimalsa ha quedat deserta per segona vegada. La raó esgrimida pel consistori és que una de les empreses interessades en comprar el terreny de 20.000 metres quadrats demana una disponibilitat elèctrica molt alta. «Estem parlant de 20 megawatts (MW), quan tot el polígon industrial té una potència assignada de 16 MW», ha concretat. De fet, la companyia que voldria establir-s'hi està relacionada amb el món de la tecnologia i el processament de dades, que requeriria una gran quantitat d'electricitat.
Ara doncs, la voluntat de l'ajuntament és tornar a intentar la venda, si bé anirà més lenta del desitjat. Amb tot, el batlle és optimista ja que creu que un cop el polígon comenci a entrar en funcionament a finals d'aquest any «la parcel·la es vendrà sola» perquè hi haurà altres companyies interessades.