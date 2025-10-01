Religió
Comencen les obres de millora de l'església de Sant Francesc de Montblanc
El Ministeri de Turisme a través de fons Next Generation finança l'obra
Les obres de millora de l'església de Sant Francesc de Montblanc han començat aquest dimecres. Els treballs tenen un pressupost de 3 milions d'euros i estan finançats pel Ministeri de Turisme, a través de fons Next Generation per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
El projecte preveu la rehabilitació integral de Sant Francesc, que inclou la nau central de l'església i també el sostre del claustre i la plaça posterior. Les obres està previst que s'acabin abans de finals de març de l'any que ve. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha apuntat que és l'obra més important de la legislatura i que és necessària per adequar un espai molt utilitzat per fer-hi diferents actes i fires.