Municipal
L'Ajuntament de Montblanc no troba comprador per vendre una parcel·la del polígon de Cimalsa
La manca d'una gran capacitat de subministrament elèctric del terreny seria un dels elements que complicaria la venda
L’Ajuntament de Montblanc continua treballant en la promoció de l’activitat econòmica al municipi, amb l’objectiu d’afavorir la creació d’empreses i llocs de treball. Recentment, el procés de venda d’una parcel·la de 2 hectàrees propietat de l’Ajuntament al nou polígon industrial, que està desenvolupant CIMALSA, no ha aconseguit finalitzar amb un comprador.
Malgrat això, des de l’Ajuntament es manté un optimisme ferm, ja que la parcel·la continua sent una oportunitat excel·lent per a futures inversions. El projecte inicial preveia que la nova empresa que adquirís la parcel·la necessités una gran capacitat de subministrament elèctric, que en aquest moment les infraestructures actuals no poden garantir. De fet, veient la demanda d’empreses interessades i tenint en compte la necessitat que tenen d’una potència de subministrament més gran, l’Ajuntament està treballant per poder garantir aquest subministrament amb una potència superior per fer viable la implantació de futures empreses.
Tot i aquesta circumstància, des de l’Ajuntament es valora positivament el fet que hi hagi interès per al desenvolupament de la zona i confien que tard o d’hora es pugui acabar venent.
L’objectiu de l’Ajuntament és continuar buscant un comprador per a aquesta finca, amb la intenció d’atraure una nova empresa que contribueixi al creixement econòmic de Montblanc, i a la creació de nous llocs de treball i oportunitats per als ciutadans.
L’Ajuntament de Montblanc segueix ferm en la seva aposta per la creació d’un entorn industrial i empresarial atractiu, amb el convenciment que aquest tipus de projectes suposen un impuls per al futur del municipi.