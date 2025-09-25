Societat
Vimbodí i Poblet es prepara per la XI edició de Vitrum, la Festa del Vidre Artesà
Durant tres dies, el municipi s’omplirà de propostes que combinen tradició, cultura i oci familiar
Els dies 3, 4 i 5 d’octubre, Vimbodí i Poblet celebrarà una nova edició de Vitrum, la Festa del Vidre Artesà, que enguany arriba a la seva onzena edició, plenament consolidada com un esdeveniment de referència al territori.
Durant tres dies, el municipi s’omplirà d’activitats per a tots els públics, amb propostes que combinen tradició, cultura i oci familiar. El programa manté les activitats més emblemàtiques d’anys anteriors, com el concurs de beure porró amb estil, el Vitrumusical, els vermuts musicals, les exhibicions d’oficis i les demostracions de vidre bufat en directe, una de les grans atraccions de la festa.
A més, aquesta edició presenta diverses novetats destacades. Una de les principals serà l’exposició de peces de vidre cedides pel prestigiós Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou (República Txeca), que es podrà visitar durant tot el cap de setmana.
Els infants també tindran el seu espai amb un taller de creació de joies, on podran dissenyar les seves pròpies peces. L’ambient festiu es farà sentir pels carrers gràcies a una batucada i a l’actuació del grup de grallers La Palanca.
Una altra proposta destacada serà l’exposició sobre la història del vidre al municipi, que s’acompanyarà d’un taller de sarga, un altre dels oficis tradicionals molt arrelats a Vimbodí i Poblet.
Com a novetat, la nit de divendres, la plaça Major acollirà un maridatge de productes locals, amenitzat amb música de DJ del municipi.
Amb un programa variat i pensat per a tots els públics, Vitrum reafirma el seu paper com una cita imprescindible per descobrir l’art del vidre, el patrimoni cultural i l’ambient acollidor d’un poble amb una llarga tradició artesanal.