Turisme
Creix el nombre de turistes a la Conca de Barberà aquest estiu
Tot i que el juliol i la primera quinzena d’agost van ser més tranquils, l’última part del mes d’agost ha superat totes les expectatives i ha compensat amb escreix l’inici de temporada
Les oficines de turisme de la Conca de Barberà han viscut aquest estiu una temporada molt activa, amb un increment notable de visitants i consultes respecte a l’any passat.
L’Oficina Comarcal de Turisme, ubicada al Centre de visitants del Monestir de Poblet, ha estat el punt neuràlgic de la informació turística. Hi han passat 11.768 persones, un 37% més que l’estiu anterior. Cada dia s’hi han atès de mitjana 214 visitants i s’han resolt més de 3.400 consultes (+27%).
A Santa Coloma de Queralt, l’oficina municipal ha rebut 908 visitants i 815 consultes, amb un creixement del 37%. Les visites guiades continuen guanyant adeptes: 312 persones han descobert la història i el patrimoni local a través de la visita monumental, la botiga de Cal Jaume Punto i la Farinera.
A l’Espluga de Francolí, els registres han estat molt bons. S’han atès 14.094 persones (+46%) i gairebé 2.000 consultes. També destaca l’augment de visitants de la Ruta Templera, que ha atret 115 participants, un 29% més que l’estiu passat.
Finalment, l’Oficina de Montblanc ha comptat amb 8.063 visitants (+17%) i 2.556 consultes (+24%). Les visites guiades han sumat 830 participants, mentre que la muralla ha rebut 2.718 visitants, un 8% més que l’any anterior. Les propostes «Explora Montblanc» i la visita monumental han estat disponibles cada dia, consolidant-se com a activitats de referència.
Augment generalitzat de visitants
La Conca de Barberà ha tancat un estiu molt positiu pel que fa a l’afluència de públic als seus espais patrimonials i culturals. Els visitants han respost amb entusiasme a l’oferta diversa i de qualitat que ofereix la comarca, amb increments destacats en diversos equipaments.
El Museu del Pessebre de Catalunya de Montblanc ha estat un dels grans protagonistes de la temporada, amb 1.118 visitants, el que representa un 70% més que l’any passat. Aquest espai únic, dedicat a la tradició pessebrista, ha captivat tant famílies com amants de l’art popular, consolidant-se com un punt de referència cultural a la comarca.
El Museu Comarcal de la Conca de Barberà, també situat a Montblanc, ha rebut 1.254 visitants (+48%). Amb les seves exposicions permanents i temporals, ofereix un viatge per la història i el patrimoni del territori, convertint-se en una parada per a tots aquells que volen entendre millor la riquesa cultural de la Conca.
La Cova de la Font Major de l’Espluga de Francolí ha continuat sent un dels espais més emblemàtics i amb més afluència de públic, amb 8.644 visitants (+19%). Les seves galeries subterrànies, que combinen ciència, aventura i història, segueixen despertant una gran fascinació, especialment entre famílies i grups escolars.
La Fassina Balanyà, també a l’Espluga, ha registrat un notable creixement amb 420 visitants, un 63% més que l’estiu passat. Aquesta antiga fàbrica d’aiguardent reconvertida en espai museístic permet descobrir de prop la importància de la indústria tradicional a la comarca i ofereix una experiència autèntica i molt valorada pels visitants.
El Museu Terra de l’Espluga de Francolí amb 2.544 visitants, continua essent un espai de gran interès, especialment per la seva aposta per explicar la vida rural i la relació de les persones amb el territori. La seva oferta pedagògica i familiar el manté com un dels equipaments més visitats.
El Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet ha rebut 420 visitants (+26%). Aquest espai posa en valor l’antic ofici vidrier i sorprèn els visitants amb demostracions en directe, que permeten entendre la destresa i bellesa d’aquest art artesanal, molt arrelat a la població.
Pel que fa al Monestir de Poblet, 14.139 visitants , continua sent un motor turístic de la comarca i un dels monestirs cistercencs més importants d’Europa. El seu valor patrimonial i espiritual el manté com una icona del turisme cultural i religiós.
Finalment, Sarral ha realitzat aquest estiu visites guiades, amb els primers grups que han pogut gaudir de la descoberta del seu patrimoni i tradicions, reforçant així la diversitat de l’oferta cultural de la comarca.
Perfil del visitant
Segons les dades registrades a l’Oficina Comarcal de Turisme, els turistes catalans continuen sent els més nombrosos (34%), seguits dels de la resta de l’Estat (27%) i dels europeus (39%). Destaca especialment l’augment del turisme internacional, amb un creixement del 97% respecte a l’any passat. França es confirma com el principal mercat estranger, representant gairebé dos terços dels visitants europeus.
El 23% dels visitants de l’Oficina de turisme (2.707 persones) han estat visitants d’un sol dia. Destacar que un 2% dels visitants ( 270 persones) s’havien allotjat en autocaravana, un 27% (3.177 persones) han estat allotjats a la Conca de Barberà.