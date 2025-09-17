Turisme
El turisme a Montblanc es recupera en xifres però no en la despesa econòmica
Aquest estiu, més de 8.000 persones han passat per l’Oficina de Turisme, amb 2.700 visites a la muralla i 800 a les guiades
Més de 8.000 persones han passat aquest estiu per l’Oficina de Turisme de Montblanc, segons l’informe que el servei municipal ha fet públic els darrers dies, finalitzant la temporada l’11 de setembre. Les xifres superen lleugerament les de l’any passat, però continuen per sota de les registrades els estius del 2022 i 2023. Tot i l’augment de consultes, la percepció general és de davallada en la despesa dels visitants, un fenomen que afecta allotjaments, restaurants, cellers i museus, i que s’observa també en altres punts del país.
Entre el mes de juliol i el 10 de setembre es van atendre 2.556 consultes, que equivalen a 8.063 persones, amb una mitjana de 3,15 visitants per consulta, una dada que confirma la tendència creixent de famílies i grups d’amics. El juliol es van registrar 849 consultes (2.754 persones), a l’agost 1.381 (4.389 persones) i fins a la Diada 326 (920 persones). L’activitat ha estat afectada per diversos episodis de calor, però sobretot per factors econòmics i pel perfil del turista internacional que arriba actualment al país.
Pel que fa a les visites guiades, se n’han ofert de diàries, familiars, en francès i nocturnes. En total, es van fer 119 sortides amb 830 persones, per sota de les 988 de l’any passat. Al juliol hi van participar 261 persones, a l’agost 477 i fins a l’11 de setembre 92. Pel que fa a la muralla, oberta cinc dies a la setmana, hi van accedir 2.718 visitants, una xifra superior a la del 2024 però inferior a les del 2022 i 2023.
El turisme català representa el 40,9% del total, un percentatge a l’alça que el consolida com a perfil principal i de més despesa. El turisme espanyol suposa el 30%, amb el País Valencià, Madrid i Euskadi com a principals punts d’origen. L’internacional baixa fins al 29,1%: França continua essent el país més emissor, amb el 64% dels visitants estrangers, però en retrocés respecte de l’any passat.
En definitiva, l’estiu ha confirmat una tendència a la baixa en el consum turístic, tot i mantenir una afluència estable de visitants.