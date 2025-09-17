Cultura
Música, arts escèniques i tastos de vi ompliran la Conca de Barberà amb el Festival TRESC CONCA
Del 17 al 19 d’octubre, set municipis viuran tres dies de patrimoni, màgia, circ i enoturisme
Aquest dimarts es va presentar a l’Ajuntament de Montblanc el Festival TRESC CONCA: Cultura i vi, una iniciativa del TRESC i Abacus que vol unir cultura, vi i gastronomia a través d’una programació variada i descentralitzada. La proposta tindrà lloc del divendres 17 al diumenge 19 d’octubre en set municipis de la Conca de Barberà i s’erigeix com una aposta per la descentralització cultural i la posada en valor del patrimoni.
A la presentació hi van intervenir l’alcalde de Montblanc, Marc Vinya, i el director del TRESC, Gerard Birbe, acompanyats de representants institucionals i d’entitats del territori, com la DO Conca de Barberà i Fet a la Conca. Vinya va expressar la voluntat que el festival es converteixi en un referent anual per a la comarca, mentre que Birbe va remarcar la importància de portar la cultura més enllà dels grans centres urbans i apel·lar a la curiositat del públic.
El festival desplegarà un ventall d’activitats que inclouen música, màgia, dansa, comèdia i circ, acompanyats de tastos de vins, gastronomia local i rutes enoturístiques. Les propostes s’escamparan per Montblanc, l’Espluga de Francolí, Solivella, Vimbodí i Poblet, Rocafort de Queralt, Barberà de la Conca i Sarral, reforçant la identitat cultural i agrícola del territori.
La inauguració tindrà lloc el divendres 17 d’octubre a l’Espluga de Francolí, amb l’espectacle Strafalari del Mag Lari, l’única activitat de pagament del festival. L’endemà, el dissabte 18, la plaça de Sant Francesc de Montblanc es convertirà en l’epicentre de la música amb una jornada de concerts gratuïts que portarà a l’escenari El Pony Menut, Roba Estesa, La Ludwig Band i DJ Trapella.
El diumenge 19, la programació es repartirà simultàniament per diversos municipis. Rocafort de Queralt acollirà la proposta de Circ d’Arrel i Brizi; a Sarral actuaran Jo Jet i Maria Ribot; Vimbodí i Poblet rebrà la Cia. Carla Sisteré i Marina Freixas; Solivella gaudirà de la comèdia d’Ana Polo i la música de DJ Megy; i Barberà de la Conca acollirà el concert d’Alba Careta i Henrio. La cloenda arribarà a l’Espluga de Francolí amb un concert de Roger Mas al Jardí dels Francolins, tancant així tres dies de cultura compartida.
Experiència arrelada al territori
El festival també vol potenciar el patrimoni i el producte local. Per això, els set municipis participants oferiran tastos de vins i productes del territori, així com visites guiades i espectacles de petit format en espais patrimonials. Entre les propostes destaquen les rutes guiades per Montblanc i les visites a les Coves de l’Espluga i a la Fassina Balanyà, totes elles gratuïtes amb inscripció prèvia.
El paper del TRESC
Amb 19 anys de trajectòria i més de 30.000 usuaris, el TRESC és una plataforma que entén la cultura com a eina de cohesió social i que impulsa experiències compartides. Entre les seves iniciatives destaquen el Sant Jordi de Nadal, el cicle Primera Fila a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, propostes al Festival Grec o maridatges com l’Enomusical al Mercat de Música Viva de Vic.
El Festival TRESC CONCA: Cultura i vi neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita anual de referència, capaç de teixir complicitats entre municipis, entitats i públic, i de situar la Conca al mapa cultural i enoturístic del país.