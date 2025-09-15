Cultura
Els Pastorets de l’Espluga de Francolí inicien els assajos pel 50è aniversari de l’entitat
La preparació s’ha iniciat fora del Casal, escenari al qual retornaran mig segle després
Els Pastorets de l’Espluga de Francolí han començat, des del passat divendres, els assajos per una temporada d’actuacions especial. El 50è aniversari de l’entitat dels Pastorets coincidirà amb el 140è aniversari de la primera representació dels mítics personatges a la vila. Per aquest motiu, el grup Tratea Teatre i el Casal de l’Espluga han preparat la renovació escenogràfica més gran des de 1976, quan l’espectacle va passar al gran escenari del Casal, a més del retorn al mític espai.
A través d’una campanya de micromecenatge, que es manté oberta, l’entitat ha pogut iniciar la construcció dels primers elements escènics que substituiran els històrics decorats de paper. Els nous elements escenogràfics, dissenyats per l’artista esplugí Quico Estivil, es conservaran a la nau de Cal Caleta on, ara mateix, es fan els assajos. El nou concepte visual pretén «trencar amb l’esquema tradicional dels Pastorets, però que hi retroba l’essència de l’espectacle original». El text, el relat i el vestuari, però, no patiran canvis i mantindran els elements de la renovació implementada l’any 2010.