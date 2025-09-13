Successos
Rescaten amb helicòpter una escaladora ferida en caure de 3 metres a Vimbodí i Poblet
La dona es va lesionar el turmell i no podia caminar després de l’accident a la via Paranoia Nocturna
Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir divendres a la tarda una escaladora que va resultar ferida després de caure d’uns tres metres a la via Paranoia Nocturna, a Vimbodí i Poblet. L’avís es va rebre a les 17.57 hores, quan un acompanyant va alertar que la dona s’havia lesionat el turmell i no podia caminar.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar un helicòpter amb efectius dels GRAE (Grup d’Actuacions Especials) i quatre dotacions terrestres de suport. Un cop localitzada, els especialistes van practicar-li una primera atenció i van procedir a l’extracció mitjançant un triangle i un gruatge.
Posteriorment, la víctima va ser traslladada fins a una esplanada a Castellfollit de Poblet, on va ser atesa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).