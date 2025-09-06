Successos
Un incendi en un camp de vinyes a Vilanova de Prades mobilitza nou dotacions dels Bombers
El foc ha quedat confinat entre camins, evitant afectacions a zones agrícoles i forestals
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte en l’extinció d’un incendi declarat en un camp de vinyes situat a prop del camí de les Borjasses, a Vilanova de Prades.
L’avís s’ha rebut a les 11.46 hores i els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb nou dotacions terrestres i un helicòpter dels mitjans aeris (MAER), que ja ha tornat a base un cop finalitzada la seva intervenció.
Segons informen els Bombers, les tasques d’extinció evolucionen favorablement ja que el foc està confinat entre diversos camins, fet que n’ha facilitat el control i ha evitat la propagació a altres zones agrícoles o forestals properes.