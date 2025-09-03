Successos
Tres persones resulten ferides després de l’incendi d’una casa a Solivella
El foc ha provocat el col·lapse del forjat de la segona planta i l’habitatge ha patit danys estructurals
Tres persones han resultat ferides després de produir-se un incendi que ha afectat per complet un habitatge de planta baixa més dos pisos al carrer de l’Hospital de Solivella. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 02:59 hores i, en arribar, es van trobar que l’incendi estava totalment desenvolupat.
Així doncs, els serveis d’emergència van començar l’extinció des de l’exterior i, com a mesura preventiva, es va dur a terme el desallotjament dels veïns d’un edifici contigu. El foc ha provocat el col·lapse del forjat de la segona planta i l’habitatge ha patit importants danys estructurals.
El SEM ha atès un total de tres persones, que han estat traslladades a l’hospital Pius de Valls. El balanç dels afectats és de dues persones en estat menys greu i una altra en estat lleu. En aquest servei van participar set dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del SEM.