Successos
Crema una màquina agrícola en un camp d'oliveres a Vimbodí i Poblet
Els Bombers de la Generalitat han desplegat tres dotacions terrestres, tot i que han tingut dificultats per accedir-hi
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dilluns a la tarda en l'extinció d'un incendi en un camp d'oliveres a Vimbodí i Poblet. El foc l'ha causat una màquina agrícola.
Els Bombers han rebut l'avís a les 17.06 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb tres dotacions. Un cop allà han tingut dificultats per accedir amb camió, motiu pel qual gran part de la feina s'ha realitzat amb eines manuals.
El cos ha rebut l'ajuda de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i del GPIF, que han proporcionat aigua i suport. Actualment, l'incendi es troba pràcticament apagat.