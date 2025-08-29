Successos
Detinguts a Montblanc tres lladres després de saltar-se tres controls i envestir un vehicle dels mossos
Els detinguts acabaven de cometre un robatori amb força a Ivars d'Urgell i formarien part d'un grup criminal
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts tres persones a l'AP-2 a l'altura de Montblanc que acabaven de cometre un robatori amb força a Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell) i que, durant la fugida per no ser atrapats, van saltar-se fins a tres controls policials i van envestir un vehicle dels mossos.
Els arrestats són tres homes, de 21, 24 i 55 anys, que, segons la policia, formarien part d'un grup criminal establert al Camp de Tarragona especialitzat en robatoris en domicilis. La policia els considera presumptes autors d'un robatori amb força i pertinença a grup criminal. A més, a l'home de 55 anys també li atribueixen els delictes de conducció temerària, danys i atemptat contra agents de l'autoritat.
Els fets es va iniciar el dimarts 26 d'agost durant un control de trànsit a la LV-3344 entre Ivars d'Urgell i Castellserà. A les 12.30 hores, els agents van veure un vehicle d'alta gamma amb matrícula estrangera que, en detectar la presència de la policia, va fer un canvi de sentit i va marxar a gran velocitat. Aquesta situació va posar en alerta els mossos, que ho van comunicar a la resta de patrulles.
Poc després, la policia va ser alertada d'un robatori amb força comés pocs minuts abans en un domicili d'Ivars d'Urgell, on hi estaria implicat el vehicle que havia esquivat el control. Els veïns van explicar a la policia que havien sorprès els lladres quan forçaven la porta i que aquests havien fugit.
La policia va desplegar controls policials a tota la regió i, poc després de les 13 hores, van localitzar el vehicle a la rotonda d'accés a l'AP-2 a Lleida. El vehicle es va saltar un segon control policial i va accedir a l'autopista en direcció a Tarragona. Una estona després. va eludir un tercer control situat a la sortida de les Borges Blanques.
Davant d'això, les patrulles de control van iniciar una persecució per l'autopista i, en un intent dels agents d'avançar el vehicle fugitiu, aquests van impactar deliberadament contra el cotxe policial amb la intenció de treure'l fora de la via, segons ha explicat la policia.
Finalment, cap a les 13.50 hores el vehicle va ser interceptat a l'altura de Montblanc i els tres ocupants van ser detinguts pels agents que els seguien. En l'escorcoll del vehicle, la policia va localitzar eines específiques per cometre robatoris amb força i gorres i peces de roba variades. A més, la descripció que havien fet els veïns de dos dels presumpte lladres coincidia amb la dels ocupants dels vehicle.
Un cop detinguts, la Unitat d'Investigació de Mollerussa es va fer càrrec del cas i de la seva possible relació amb altres fets. Els mossos atribueix als tres detinguts un delicte de robatori amb força. A més, al conductor del vehicle —l'home de 55 anys amb dos antecedents policials— també li atribueix els delictes de conducció temerària, danys i atemptat contra agents de l'autoritat.
Dos dels detinguts ja tenen antecedents per robatori amb força en domicilis i la policia creu que formarien part d'un grup criminal resident al camp de Tarragona que es desplaçaria en equips de tres persones arreu de Catalunya per cometre robatoris. En aquestes actuacions, hi hauria un conductor que es queda vigilant l'entorn en un lloc discret, mentre els altres dos lladres realitzen l'assalt per després fugir ràpidament.
Els detinguts passaran avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls.