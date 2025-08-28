Cultura
L’Espluga de Francolí es tornarà a omplir de vi i cultura amb la Festa de la Verema
L’Ajuntament i la DO Conca de Barberà organitzen, entre els dies 29 i 31 d’agost, la 54a edició d’un dels esdeveniments més consolidats de l’agenda cultural estival del Camp de Tarragona
El bon vi és un dels elements identitaris més potents del Camp de Tarragona. Per tal de lluir el producte i tornar a ser l’epicentre de la cultura enòloga del país, L’Espluga de Francolí acollirà aquest cap de setmana la 54a edició de la Festa de la Verema de la Denominació d’Origen (DO) Conca de Barberà, un esdeveniment que reunirà cellers, productors, entitats i visitants i omplirà el municipi d’activitats relacionades amb el món del vi.
L’edició d’enguany donarà el tret de sortida el divendres 29 d’agost a les 19 h. amb dues propostes gastronòmiques: un tast-maridatge de bikinis gurmet elaborats per La Bikineria i el sopar-maridatge Brinda’m Baccus a l’Hostatgeria de Poblet. Un dels plats forts d’aquesta festivitat és la mostra de vins i caves, que s’inaugurarà dissabte a les 18 h. La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, Sara Pere, explica satisfeta que «enguany, hi ha tretze cellers que participen en la festa, quatre més que l’any passat, cosa que és una gran notícia». «Entre altre moltes coses, crec que aquest augment pot ser que vagi relacionat amb la consolidació de l’Espluga com a seu de la Festa de la Verema. El canvi d’ubicació va generar desconfiança, però l’èxit de les dues darreres edicions ha fet que torni a créixer la participació. Els cellers van marxar molt contents l’any passat perquè van aconseguir vendre molt», afegeix la regidora.
La 54a Festa de la Verema reunirà diferents novetats en la programació. Una de les més rellevants són els Premis Sigilium als millors vins de la denominació. «Durant aquesta setmana, s’han fet els tastos a cegues de tots els cellers de la DO Conca de Barberà que volguessin participar i dissabte a les 19 h., es lliuraran els guardons», explica Pere. L’acte, que se celebrarà a la zona d’esbarjo del Parc Fluvial, comptarà amb la presència dels periodistes Vicent Sanchis i Quico Sallés. El diumenge al matí, es començarà la jornada amb un bon esmorzar de forquilla al Pavelló del Casal. Alhora, se celebrarà la semifinal de la província de Tarragona de la lliga del Porc i la Forquilla. En l’edició d’aquest 2025, també es recuperarà l’entrega de les claus de tots els cellers de la Conca al celler padrí de la pròxima edició. Aquesta entrega es durà a terme en la tradicional Piada del primer most del diumenge a les 19.30 h.
La passada edició va trencar rècords de participació i des de l’organització s’espera que la d’enguany continuï en la mateixa línia. «L’any passat ens vam quedar curts de cadires i, enguany, hem augmentat l’aforament», conclou la regidora.