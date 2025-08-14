Policial
Detenen un veí de Montblanc per tinença d'explosius
Els Mossos d'Esquadra han confirmat que el cas no té cap relació amb terrorisme
Un home va ser detingut dimecres al matí durant un gran dispositiu policial per part dels Mossos d'Esquadra a Montblanc, segons ha avançat Nova Conca. L'arrestat està acusat d'un presumpte delicte de tinença d'explosius i es descarta cap tipus de vinculació amb terrorisme.
La Comissaria General d'Informació de la policia autonòmica és l'encarregada del cas i va sol·licitar la presència de membres de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i dels TEDAX per fer un fort desplegament a la capital de la Conca de Barberà. Concretament, l'operatiu es va dur a terme al carrer Alenyà, on es va detenir una persona.