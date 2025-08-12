Municipal
L’Espluga de Francolí reclama una solució pel pont de la Font Baixa
La Generalitat assegura que «s’està treballant en el cas»
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha reclamat a la Generalitat de Catalunya una solució «tècnica i definitiva» per al pont de la Font Baixa.
Aquest pont, recalca el consistori, «ha demostrat ser insuficient per garantir el pas segur de l’aigua en episodis d’avingudes, com es va evidenciar durant les riuades dels anys 1994 i 2019, quan va actuar com un obstacle que va agreujar les inundacions i va afectar diverses zones urbanes del municipi».
Per la seva banda, la Generalitat subratlla que «s’està treballant en el cas» i s’esperen reunions al respecte a partir del mes de setembre. El consistori va enviar una carta al director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a Tarragona, Xavier Villacampa, en la qual reclama la redacció d’un projecte executiu per substituir el pont de la Font Baixa, situat a la carretera T-700, dins el nucli urbà.
L’Ajuntament destaca la «necessitat que el nou projecte tingui en compte tant les condicions hidràuliques com la seguretat viària, amb possibles actuacions complementàries a l’entorn», com la reordenació de la rotonda i l’adaptació topogràfica del riu.
Per últim, l’Ajuntament «confia» que la Generalitat «prioritzi» aquest projecte com una inversió estratègica en seguretat i resiliència davant els efectes cada cop més freqüents del canvi climàtic.
Reunions al setembre
Aquest mitjà ha contactat amb la Generalitat per conèixer les intencions de l’administració, i asseguren que «s’està treballant en el cas» i que a partir del pròxim mes de setembre hi haurà reunions amb totes les parts -Ajuntament, Agència Catalana de l’Aigua i Generalitat de Catalunya- per posar fil a l’agulla i cercar una solució definitiva per al pont.