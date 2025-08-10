Cultura
El Danseu Festival celebra la «sort» d'arrelar en contextos rurals després de tretze edicions
El programa inclou la pre-estrena de l'espectacle 'Aleta', que combina el món casteller i el de la dansa
El Danseu Festival s'acomiada de la tretzena edició aquest diumenge celebrant la «sort» d'haver arrelat als municipis de Les Piles i Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà.
La directora executiva del certamen, Nuri Aguilar, ha destacat el «contacte entre els veïns i les companyies» que promou el festival, així com els escenaris en «espais naturals» que complementen el programa. L'organització també treu pit d'haver-se convertit en un referent internacional després de tretze anys.
Enguany el festival inclou la pre-estrena de l'espectacle 'Aleta' de Marc Fernández, una obra inspirada en el món casteller que es representarà aquest vespre. Pendent de l'últim dia de programació, el festival calcula que ha rebut més de 4.000 espectadors.
El gruix principal del programa s'ha concentrat a nou espais d'exhibició de Les Piles, tot i que també s'ha compartit al Teatre municipal l'Estrella de Santa Coloma de Queralt, a menys de sis quilòmetres de distància.
En aquesta ocasió, el fil conductor que ha lligat totes les propostes artístiques ha estat la «sort» d'haver consolidat el certamen en un context rural. Sota el lema '#quinasort', s'han programat divuit espectacles i 21 representacions de companyies nacionals i internacionals.
Així, l'organització ha volgut fixar-se en els aspectes positius que hi ha en el fet de seguir celebrant el festival, més enllà de la «mala sort» associada popularment al número 13. Entre altres aspectes, el certamen reivindica programar en escenaris naturals pròxims al poble o bé crear una comunitat entre els ballarins i els veïns de la localitat.
Per a l'última jornada del Danseu s'ha plantejat la pre-estrena de l'espectacle 'Aleta', de la companyia Marc Fernández. La plaça Roja es convertirà aquest diumenge al vespre en l'escenari d'una obra inspirada en l'univers del món casteller i el de la dansa contemporània, amb cinc intèrprets i dos músics en directe amb qui crearan estructures i imatges que evoquen el fet casteller.
«Quan vas a veure castells, no ets partícip, però emocionalment estàs vinculat. Volíem trencar aquesta barrera d'espai escènic i públic, per fer que empatitzin amb nosaltres, fer-los vibrar amb la nostra pulsació, amb els nostres nervis neguit i amb aquest risc», ha assenyalat Fernández.
Tallers professionals i espectacles
El Danseu Festival no només es composa d'espectacles dirigits al públic, sinó que també enforteix el vessant professional per als artistes. Així, durant tota la setmana, s'han fet tallers de petit format per compartir i promoure les arts escèniques amb ballarins de renom com Marie Gyselbrecht, Lisard Tranis i la companyia Losinformalls.
Enguany, s'ha centrat en el cos com a mitjà escènic i en la tècnica per millorar les habilitats interpretatives damunt dels escenaris. En aquesta ocasió, han estat divuit les persones que han pres part en aquesta iniciativa que s'ha allargat fins aquest diumenge.
De fet, l'acompanyament artístic és un dels pilars del certamen; en aquesta ocasió, són tres les coproduccions d'espectacles on el festival ha participat. «És un orgull que el festival pugui ser una llançadora per a la carrera de les companyies emergents», ha assenyalat Aguilar.
Una d'aquestes coproduccions és precisament 'Aleta' de la companyia Marc Fernández. «Costa bastant trobar suports, estem molt agraïts. Crec que la peça té potencial i la gent s'ha volgut sumar a fer pinya, amb aquesta part participativa també, d'apropar-nos al públic crec que ha ajudat bastant», ha afirmat.
Balanç positiu de l'organització
Amb tot, l'organització fa un balanç molt positiu d'aquesta edició, en què calculen que més de 4.000 persones hauran gaudit de la programació. Pel que fa a les entrades de pagament, el festival ha penjat el cartell de complet, si bé la major part de les propostes han estat de caràcter gratuït.