Successos
Mor un home a conseqüència de les ferides sofertes en una baralla a Montblanc
La víctima va rebre un cop de puny i va impactar amb el cap a terra. El presumpte autor, un noi de 20 anys, va ser detingut per un delicte d'homicidi imprudent
Un home va morir ahir dilluns a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona a causa de les lesions que va patir la nit de dissabte en una baralla a Montblanc (Conca de Barberà), després que la Policia Local i els Mossos detinguessin un home al qual atribueixen un delicte d'homicidi per imprudència, informa a EFE la policia autonòmica.
El succés va tenir lloc dissabte al voltant de les 21:40 hores, quan una discussió va derivar en una baralla en una benzinera de la zona de la Muralla de Santa Tecla de Montblanc i, segons avança Nova Conca. La víctima i un altre individu van iniciar una forta discussió. El fill d'aquesta segona persona va intervenir i va donar un cop de puny a l'home, que va caure a terra i va impactar amb el cap a terra. L'home va ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on finalment va morir dilluns a la tarda.
La Policia Local i els Mossos d'Esquadra van detenir com a presumpte autor dels fets un jove de l'Espluga de Francolí de 20 anys, que va passar a disposició del jutjat de Valls (Alt Camp). El delicte que se li imputa s'ha elevat de lesions a homicidi imprudent.
La detenció de l'agressor la va dur a terme la Policia Local de Montblanc i la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Valls s'ha fet càrrec de les diligències.