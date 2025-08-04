Festivals
La Conca de Barberà estrenarà festival a l’octubre, maridant cultura i vi
La primera edició del festival TRESC Conca: Cultura i vi, se celebrarà del 17 al 19 d’octubre amb concerts gratuïts, espectacles de proximitat i tastos i visites a cellers
Aquesta tardor la Conca de Barberà signarà una nova entrada en el calendari de festivals amb la primera edició del TRESC Conca: Cultura i vi. Aquesta iniciativa, impulsada per TRESC i Abacus, està plantejada com un cap de setmana on la música en directe es combinarà amb la màgia, la dansa, la comèdia, el circ i tastos guiats de vins, gastronomia local i rutes enoturístiques.
La inauguració serà el divendres 17 d’octubre a l’Espluga de Francolí, amb un espectacle de màgia i humor per a tots els públics a càrrec del Mag Lari. El dissabte 18, la plaça de Sant Francesc de Montblanc es convertirà en el centre neuràlgic del festival amb una jornada de concerts gratuïts que inclourà El Pony Menut, Roba Estesa, La Ludwig Band i una sessió final de DJ Trapella. El diumenge 19, la programació es desplegarà pels pobles de Solivella, Vimbodí i Poblet, Rocafort de Queralt, Barberà de la Conca i Sarral, amb propostes obertes al públic de comèdia, circ, música i dansa.
El TRESC Conca culminarà amb un concert de cloenda que s’anunciarà pròximament, així com la resta d’activitats que conformen el cartell.
Paral·lelament als espectacles, els set municipis implicats acolliran tastos guiats de vins i altres productes amb segell de qualitat, així com tallers, visites a cellers i espectacles de petit format que posaran en valor la riquesa cultural, agrícola i patrimonial de la comarca.
Aquest festival compta amb el suport dels ajuntaments implicats, la DO Conca de Barberà, el Departament de Cultura de la Generalitat i diverses entitats del territori. Totes les activitats tindran lloc en espais patrimonials amb valor històric de la comarca. L’entrada és gratuïta per als espectacles de dissabte 18 d’octubre i diumenge 19, mentre que les entrades per l’espectacle StrafaLari del Mag Lari del 17 d’octubre, que tenen un preu de 20 euros, es posaran a la venda pròximament.
El TRESC és un projecte d’Abacus especialitzat en la ideació, producció i difusió d’activitats culturals. Ha impulsat, entre altres propostes, el Sant Jordi de Nadal, el cicle Primera Fila a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, propostes dins el Festival GREC i iniciatives que combinen cultura i gastronomia.