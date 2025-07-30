Cultura
Roba Estesa i Mag Lari encapçalen primer TRESC CONCA: Cultura i Vi de la Conca de Barberà
El festival combinarà música, màgia, dansa, comèdia i circ amb tastos de vins, gastronomia local i rutes enoturístiques en set municipis de la comarca
Roba Estesa i Mag Lari encapçalen la primera edició del festival TRESC CONCA: Cultura i Vi, que se celebrarà, del 17 al 19 d'octubre, a set municipis de la comarca de la Conca de Barberà, han informat aquest dimecres els organitzadors, TRESC i Abacus.
El festival combinarà música, màgia, dansa, comèdia i circ amb tastos de vins, gastronomia local i rutes enoturístiques a Montblanc -que serà l'epicentre- l'Espluga de Francolí, Solivella, Vimbodí i Poblet, Rocafort de Queralt, Barberà de la Conca i Sarral.
L'organització revelarà el programa complet al setembre, però ja ha avançat les actuacions de Roba Estesa, Mag Lari, La Ludwig Band, El Pony Menut i DJ Trapella.
Els municipis implicats acolliran tastos de vins i altres productes locals, tallers, visites a cellers i espectacles de petit format per «posar en valor la riquesa cultural, agrícola i patrimonial de la comarca».
Totes les activitats tindran lloc en espais patrimonials amb valor històric de la Conca de Barberà.