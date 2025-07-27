Diari Més

Successos 

Un cotxe i el seu remolc cremen totalment a l'N-240 a Montblanc, causant un petit foc de vegetació

Els Bombers de la Generalitat han extingit l'incendi amb 5 dotacions 

Imatge de l'incendi a l'-N240, a Montblanc

Imatge de l'incendi a l'-N240, a MontblancBombers de la Generalitat

Marta Omella
Publicat per
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest diumenge a la tarda en un incendi que ha cremat totalment un turisme i el seu remolc a l'N-240, a l'altura de Montblanc. 

L'avís l'han rebut a les 17.14 h i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb 5 dotacions terrestres. L'incendi s'ha produït al punt quilomètric 31,3 de la carretera. 

Allà els Bombers han extingit el foc, que ha propagat, en baixa intensitat, a la vegetació del voral de la via, cremant aproximadament, uns 50 metres de superfície. Afortunadament no s'ha registrat cap dany personal. 

tracking