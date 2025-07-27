Successos
Un cotxe i el seu remolc cremen totalment a l'N-240 a Montblanc, causant un petit foc de vegetació
Els Bombers de la Generalitat han extingit l'incendi amb 5 dotacions
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest diumenge a la tarda en un incendi que ha cremat totalment un turisme i el seu remolc a l'N-240, a l'altura de Montblanc.
L'avís l'han rebut a les 17.14 h i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb 5 dotacions terrestres. L'incendi s'ha produït al punt quilomètric 31,3 de la carretera.
Allà els Bombers han extingit el foc, que ha propagat, en baixa intensitat, a la vegetació del voral de la via, cremant aproximadament, uns 50 metres de superfície. Afortunadament no s'ha registrat cap dany personal.