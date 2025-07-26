Successos
Un ferit en bolcar amb el cotxe després de xocar contra dues oliveres a Barberà de la Conca
L'accident ha tingut lloc a la C-241d aquest dissabte les 5.22 hores del matí
Un home ha resultat ferit lleu aquest divendres al matí en un accident de trànsit a Barberà de la Conca. Els Bombers de la Generalitat ha rebut l’avís a les 5.22 hores per una sortida de via a la carretera C-241d.
El vehicle ha bolcat lateralment després de sortir de la calçada i xocar contra dues oliveres. El conductor, que viatjava sol i és l’únic implicat en el sinistre, no ha quedat atrapat a l’interior del cotxe.
Una dotació dels Bombers s’ha desplaçat fins al lloc dels fets per assistir la persona ferida, desconnectar les bateries del vehicle per seguretat i retirar-lo de la via. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès el conductor, que ha patit ferides de caràcter lleu.