Detingut 'in fraganti' un home que intentava adquirir medicaments amb receptes falses

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de les Borges Blanques van detenir dimecres un home de 46 anys, com a presumptes autor dels delictes de falsificació documental, usurpació d’estat civil i furt. A més, li constava una ordre de detenció judicial.

La resolució d’aquest cas va ser possible gràcies a la informació recollida el mateix dimecres per mossos de la comissaria de Montblanc. Havien tingut coneixement d’un individu que havia anat a diverses farmàcies de la Conca de Barberà per adquirir medicaments de tipus benzodiazepina. L’home presentava receptes d’un centre privat de Saragossa que no semblaven legals i els professionals de les farmàcies no li havien lliurat els medicaments.

Davant d’això, els mossos de la comissaria de Montblanc van facilitar la descripció de l’home a la resta de comissaries més properes, inclosa la de les Borges Blanques.

Dimecres passat, pels volts de les 14.00 hores, una patrulla de les Borges Blanques es va adreçar a una farmàcia situada al carrer Raval del Carme per avisar als responsables per si l’home ho intentava al seu establiment. Quan els agents van accedir-hi van veure que just estaven atenent l’home que estaven buscant.

Ràpidament, van intervenir i van escorcollar l’home el qual portava al damunt dues receptes mèdiques amb indicis clars de falsificació.

A més, durant la detenció l’home es va acreditar amb una documentació que, un cop a comissaria, es va demostrar que pertanyia a un altre persona. El document utilitzat constava sostret en un furt lleu comès el mes d’abril al districte de l’Eixample de Barcelona.

Un cop els mossos van identificar el detingut per empremtes, un home de 46 anys, van comprovar que, tenia en vigor una ordre detenció emesa pel jutjat penal 6 de Barcelona.

Per tot plegat, l’home, que acumula una dotzena d’antecedents, va quedar detingut, en primer lloc, per la falsificació de les receptes, en segon lloc per la usurpació d’estat civil ja que es feia passar per una altra persona i, finalment, pel furt lleu de la cartera.

El detingut ha passat avui a disposició del jutjats d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.