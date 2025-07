L'Oficina de Turisme de Montblanc tanca el primer semestre amb augment de visitants

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Durant els primers mesos del 2025 l'Oficina de Turisme de Montblanc ha atès 7.405 consultes, que equivalen a 24.036 persones. Les xifres superen les dades dels anteriors: 6.736 el 2024 i 6.952 el 2023. Cal remuntar-se al 2016 per trobar un primer semestre amb més consultes, en aquella ocasió van ser 7.571.

L’arrencada de l’any va experimentar un increment de l’activitat coincidint amb l’època de la calçotada. Malgrat que va ploure durant diverses setmanes, el primer trimestre va registrar unes xifres molt positives.

L’abril va ser molt intens per la coincidència de la Setmana Santa i el primer cap de setmana de la Setmana Medieval de Sant Jordi, que van tornar a ser un èxit pel que fa a l’atracció de visitants a la capital de la Conca de Barberà.

El maig va començar amb els quatre dies que tancaven la 38a edició de la Setmana Medieval i per aquest motiu la xifra total del mes queda molt per sobre de la mitjana. Van ser dies de màxima activitat que han condicionat positivament la visió global del semestre. Ha estat el segon mes de maig amb més consultes ateses al llarg dels anys.

En canvi, el mes de juny ha tingut una davallada en relació amb altres anys per l’absència del festival de Lego, Brickània. L’efecte dels esdeveniments turístics sempre és molt evident en el nombre de consultes ateses a l’Oficina de Turisme i de persones arribades a la vila. De fet, en vint-i-cinc anys d’estadístiques es pot comprovar que el mes de juny només ha superat el miler de consultes els set anys que s’ha celebrat Brickània.

Cal valorar molt positivament la gran quantitat de grups i parelles de jubilats joves que viatgen durant els mesos fora de temporada i en dies feiners. Són actius, fan visites guiades i dinen a Montblanc, malgrat que en la major part dels casos pernocten al litoral. En el futur pròxim es preveu treballar específicament per captar i donar servei a aquest segment de client, cada cop més consolidat.

Les visites guiades han funcionat a bon ritme, amb 6.260 persones que han estat acompanyades en 322 sortides. Les individuals s’han enfilat a les 1.548 persones, en grup han fet la visita 1.926 persones, i 2.786 escolars han participat en alguna de les propostes didàctiques.

A aquestes bones xifres cal sumar-n’hi una altra de molt positiva: han fet la visita lliure a la muralla més de 9.000 persones.

Previsions per al segon semestre

El segon semestre de l’any tindrà alguns factors que marcaran el volum de visitants a Montblanc i, per tant, les dades anuals. Un d'aquest és el calor, ja que a més calor menys activitat turística hi ha al municipi.

En qualsevol cas, darrerament, s’ha evidenciat que el mes de juliol no té gaire activitat. També es pot veure que l’activitat turística d’estiu que ve rebotada de la costa es concentra durant els primers vint dies d’agost. A banda, és clar, hi ha els turistes allotjats a la Conca de Barberà, una xifra no gaire elevada a causa de la poca oferta d’allotjament que existeix.

Enguany les xifres de la tardor tindran una davallada a causa de la no celebració dels festivals Terrània i Clickània a conseqüència de les obres previstes a l’antiga església de Sant Francesc. Així doncs, malgrat que el primer semestre pugui apuntar cap a un any de xifres amb rècord de visitants, la previsió és que no ho sigui.