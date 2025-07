Mor una regidora de la Selva de Camp després de caure en una via ferrada a Montblanc

Una dona va ser rescatada diumenge a la tarda després de caure en una via ferrada el Tossal de les Venes a Rojals, una de les pedanies de Montblanc. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 20.04 hores i van mobilitzar set dotacions terrestres amb un equip del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) i un helicòpter amb bombers, GRAE i un metge del SEM.

Els cossos d'emergències van rescatar amb l'helicòpter a la persona que s'havia precipitat des d'uns 15 metres al terra i va resultar ferida de gravetat. Aquesta va ser traslladada amb ambulància pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins al'Hospital Sant Joan de Reus on l'esperava un helicòpter del SEM per portar-la fins a Bellvitge, on va acabar morint.

Un instant del rescat de la dona a Rojals.Bombers

Segons ha pogut saber l'ACN, la víctima mortal era regidora de l'Ajuntament de la Selva del Camp. Judit Fontanillas ocupava les àrees d'Esports, Salut, Educació i Festes. Era càrrec electe, pel PSC, des del 2015.