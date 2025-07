Una seixantena de persones participen en les sessions per a la millora ecològica del riu Francolí

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha finalitzat aquest mes de juny els processos de participació destinats a explicar les actuacions previstes per a la restauració del riu Francolí al seu pas per Montblanc i l’Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà.

Aquests processos, que s’han fet de manera individualitzada en cadascun d’aquests municipis, es van iniciar a l’octubre de 2024 i s’han desenvolupat mitjançant tres sessions, on s’han explicat amb detall les mesures previstes i s’ha fet difusió mitjançant les xarxes amb l’etiqueta #cuidemelfrancoli. En la darrera de les trobades (la sessió de retorn) s’han aclarit els dubtes plantejats per la ciutadania.

En les dues sessions de retorn hi han participat més de 60 persones, a més de la presència dels ajuntaments i de l’empresa MN Consultors encarregada de l’estudi d’alternatives.

Minimitzar els riscos d’inundació

A l’octubre de 2019 es van produir pluges intenses a la conca del riu Francolí, provocant que aquest riu multipliqués per 1.000 el seu cabal habitual. Això va provocar importants danys, tant personals com materials. Des de l’ACA es van dur a terme diferents actuacions per a restituir les condicions de partida a la llera (retirada de vegetació, redistribució de sediments), a més de mesures per a reparar captacions d’aigua i col·lectors d’aigües residuals. Arran d’aquests aiguats, l’ACA va elaborar estudis per entendre els efectes de la DANA sobre el riu, els quals s’han tingut en compte a l’hora de redactar els projectes per a la recuperació hidromorfològica del riu Francolí.

En relació amb les actuacions previstes a Montblanc i l’Espluga, es varen exposar les diagnosis ambiental i hidràulica realitzades durant la redacció del projecte, detallant que les actuacions al riu destinades a la seva millora ambiental com la retirada d’una resclosa o l’ampliació de la llera beneficien tant l’ecosistema com la reducció dels riscos d’inundació.

També durant les sessions de retorn es va abordar per part dels assistents la capacitat de desguàs dels diferents ponts que creuen els rius en aquests dos municipis de la Conca de Barberà, concretament el pont de la Font Baixa a l’Espluga i el Pont Vell a Montblanc. El principal risc és l’acumulació de vegetació i es va plantejar la necessitat de potenciar la vegetació autòctona, millor adaptada a aquests episodis.

Millora de la gestió forestal per afavorir l'escorrentiu

Un altre dels aspectes plantejats pels assistents a les sessions de retorn va ser la millora de la gestió forestal. Això pot suposar un benefici, tant per afavorir l’escorrentiu d’aigua blava com per a minimitzar el risc d’incendis.

La celebració d’aquests processos han servit per apropar a la ciutadania actuacions en matèria ambiental i que poden tenir un efecte en la vida i les activitats dels municipis. Els processos han servit per aclarir dubtes, aportar dades objectives sobre els efectes de les mesures i esdevenir un punt de trobada per apropar les diferents postures.