Leandre Romeu: «A diferència de la Costa Brava, aquí no ens ve gent de fora a fer els festivals»

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

Enguany La Nit 5.1 fa deu anys. Explica’m aquesta dècada.

«Fa deu anys seguits que organitzem La Nit combinant disciplines. La música hi ha sigut sempre, i mentre que els primers anys hi havia dansa, en els últims hem apostat pels monòlegs en català. Hem fet un recorregut des d’una cosa que va començar petita, d’un sol dia, al que és ara, dos dies amb tres o quatre artistes per jornada. I, sempre, lligat al vi, amb elaboradors de la comarca, i a la gastronomia. La imatge gràfica del cartell també ha anat canviant: en deu anys, ens l’han fet deu artistes diferents. Vam començar com un acte petit, gratuït, i no ens vam imaginar mai que acabaríem fent aquest recorregut. N’estem molt contents i amb ganes de continuar».

Cada vegada hi ha més festivals d’estiu en entorns rurals. Què us diferencia a vosaltres?

«A la comarca vam ser dels primers, només amb el Festival Maig per davant, que té un any més que nosaltres. Però una característica que m’agrada destacar és que, igual que molts altres festivals que es fan a la demarcació, som esdeveniments que els organitzem associacions i entitats, no gent de fora que ve aquí a muntar-nos lel festival. Penso també en el mateix festival Maig de Santa Coloma de Queralt, en La Terrasseta de Tarragona, l’Accents i el RCC de Reus, l’Àuria de Montblanc… A diferència del que passa a zones com la Costa Brava, aquí es fan coses molt interessants i que aporten molt culturalment, però de la mà de persones i associacions locals. Després, un altre punt important és que sempre hem estat associats al vi, amb elaboradors de la comarca i la demarcació. Ara fa dos anys que tenim un acord amb la DO Conca de Barbèra i tot el vi que tenim és d’aquesta zona de producció».

Com penseu la programació?

«En deu anys no hem repetit mai cap grup, i això també ens defineix i ens agrada molt. També apostem per l’eclecticisme. Enguany, per exemple, combinem Beth amb Svetlana i Remei de Ca la Fresca, o Mishima amb Alosa. Busquem públics molt amplis. A l’hora de programar, nosaltres mateixos ens fem una mena d’autoimposicions, com ara combinar grups emergents amb formacions consolidades que no hagin vingut mai, en català, i amb presència femenina».

L’espai també és diferencial.

«Sí, hem estat nou anys fent La Nit 5.1 al castell de Barberà de la Conca, que és un entorn privilegiadíssim. Enguany, a causa de les obres que s’hi estan fent, ho hem traslladat al Viver de Celleristes. Passem d’un edifici històric a un altre. Aquest va ser el primer sindicat agrícola de l’Estat espanyol i pensem que serà molt xulo, també».

Estem en un moment de crisi de la ruralitat per les dificultats que està patint el sector agrícola. Creus que la cultura està jugant un nou paper en el desenvolupament econòmic i social de comarques com la Conca de Barberà?

«Cal trobar nous camins. La cultura ha de jugar un paper important i transcendent, la qüestió és fins a quin punt tot això són activitats puntuals, perquè costa molt que puguin acabar sent fixes. A la Conca hi ha moltes iniciatives i un bon un teixit econòmic i cultural, amb propostes que van sortint i que són interessants, com Orgull rural, el mateix festival Maig, la Festa del Trepat… Caldria seguir per aquí i anar treballant en xarxa. Per la nostra part, hi estem apostant».

Per acabar, et demanaré un exercici de memòria. Explica’m moments especials que heu viscut en aquests deu anys.

«L’any que vam celebrar els cinc anys va ser emocionant, perquè quan vam engengar no sabíem fins on arribaríem. Després, els anys de pandèmia van ser molt complicats, perquè vam decidir tirar-ho endavant igualment. El 2021 va ser especialment complex, perquè vam apostar per primer cop pel format de dos dies, però vam haver de separar la part del menjar de la música. Aquell any, però, vam portar Ginestà, que els vam contractar just abans que fessin el pet, i va ser molt xulo. També recordo el dissabte que ha vingut més gent d’aquests deu anys des que fem pagar entrada: va ser l’any passat, amb un cartell 100% femení: Maria del Mar Bonet, Les testarudes i La Maria».