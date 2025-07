«Hi ha gent que no surt de Montblanc els diumenges pel col·lapse del trànsit»

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Els cap de setmana d’estiu són un autèntic caos de trànsit a l’N-240 a l’altura de Montblanc. Així ho van transmetre ahir els alcaldes de Montblanc i l’Espluga de Francolí a representants del Servei Català de Trànsit, el departament d’Interior i els Mossos d’Esquadra.

Els consistoris denuncien que, des de l’obertura del túnel del Coll de Lilla, el volum de vehicles ha crescut molt, especialment els diumenges a la tarda. Tot aquest trànsit es concentra a la rotonda entre la C-14 i l’N-240, on s’acumulen diversos quilòmetres de cua cada cap de setmana.

Davant l’embús, uns Mossos d’Esquadra intervé a la rotonda per donar preferència als usuaris de la carretera. Des dels ajuntaments assenyalen que aquesta mesura dificulta la mobilitat dels veïns de la comarca, especialment als residents a les pedanies montblanquines.

«Hi ha gent que no surt de Montblanc els diumenges, perquè no sap quan podrà tornar», assevera Marc Vinya, alcalde del municipi. El batlle va proposar ahir solucions als responsables de la Generalitat per tal que els veïns no haguessin de patir aquestes cues, evitant el tall a la sortida de Montblanc i augmentant la presència d’agents. «És una situació que pateixen els usuaris del túnel, però encara més els habitants de la comarca», remarca Vinya.

No obstant això, des del Servei Català de Trànsit remarquen que la mesura dels diumenges «és plenament necessària i no hi ha una opció millor» per canalitzar el trànsit. Això sí, des del departament s’han compromès a revisar la presència de Mossos d’Esquadra.

Els responsables també afirmen que milloraran la senyalització del trànsit i demanaran al Ministeri de Transports canvis a les marques viàries de la zona. Vinya afirma sortir de la reunió amb el «compromís» de posar-hi solucions per part dels òrgans de la Generalitat.

Connexió de l’A-27

Més enllà dels problemes de cada diumenge, la solució definitiva a la connexió entre Tarragona i Lleida està en mans de Madrid. Des de l’Ajuntament de Montblanc han reclamat a Carreteres de l’Estat que es finalitzin les obres de l’A-27, connectant la sortida del túnel del Coll de Lilla amb l’AP-2.

El consistori hauria rebut com a resposta que el projecte està «pendent d’una declaració d’impacte ambiental des de fa mesos». Avui, l’Ajuntament té prevista una nova reunió amb la delegada de l’Estat a Tarragona, a qui li demanaran «ajuda» per «accelerar» les tramitacions pendents. Vinya es mostra conscient de la magnitud d’aquestes obres, però demana que «es licitin ja» per no allargar els problemes que es viuen.

Finalment, l’alcalde montblanquí també destaca la importància de la transformació de la C-14, on hi ha previst afegir un carril d’avançament des d’Alcover fins a Montblanc i de Montblanc a Solivella. Vinya assenyala que aquesta carretera ha quedat «desfasada», un greuge que es fa més notable si ho compares amb una via «d’altes prestacions» com és l’A-27. «Hi ha projectes per millorar la mobilitat dels montblanquins, però hem d’empènyer per tal que siguin possibles», clou l’alcalde.