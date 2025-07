Un nou grup industrial s’interessa per implantar-se al polígon Logis Montblanc

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Montblanc ha mantingut recentment reunions amb un grup empresarial «interessat» a adquirir una de les grans parcel·les del polígon Logis Montblanc. Les obres de l’equipament promogut per Cimalsa entre les vies regionals i d’alta velocitat estan «a les acaballes», segons afirma l’alcalde montblanquí, Marc Vinya.

Aquesta primera fase preveu el desenvolupament de 346.000 metres quadrats de sol logístic industrial. L’alcalde espera que la promoció econòmica «animi» a Cimalsa a encetar la segona fase. L’Ajuntament no ha volgut revelar el nom ni el sector de la nova empresa, però detalla que ocuparia una parcel·la de 60.000 metres quadrats, situant-la com un agent «prou important» dins el polígon.

En cas de confirmar-se, seria la segona major inversió després de Bonpreu. L’alcalde també afirma que la nova companyia oferirà «treballs d’alta i mitjana qualificació» amb unes «altes perspectives d’ocupació», també amb treballadors de «nivell bàsic».

Vinya espera poder donar més detalls sobre aquesta nova arribada «en els mesos vinents», així com l’aparició d’empreses més petites al polígon. El batlle destaca que l’atractiu de Logis ratlla en «la disponibilitat immediata de grans parcel·les de sòl», un fet que «no hi ha a molts llocs de Catalunya».

Esperant a Bonpreu

Mentrestant, l’Ajuntament està ultimant els detalls per l’arribada de la ciutat logística de Bonpreu, principal inversor del polígon amb més de 200 milions d’euros. Vinya explica que estan redactant una tramitació urbanística i «arreglant alguns esculls tècnics» amb Cimalsa per la seva arribada.

El grup osonenc preveia iniciar la seva activitat aquest mateix 2025, però el batlle admet que els tràmits administratius han estat «farragosos». Segons afirma l’alcalde, la companyia ja hauria entregat la llicència d’obres pel moviment de terres i espera «poder ser plenament propietària» dels terrenys per arrencar amb els treballs.

D’altra banda, Vinya explica que hi ha dues torres d’alta tensió a la parcel·la que s’hauran de desplaçar per les obres de Bonpreu. El batlle remarca que aquesta operació depèn de la companyia elèctrica, però estan «fent pressió» per tal que es faci «com més aviat millor» per no entorpir els treballs constructius.

Finalment, Vinya destaca el «bon ritme» de Ponentia, l’altre polígon logístic que es desenvoluparà entre Montblanc i l’Espluga de Francolí. L’empresa promotora ja hauria fet seu un 80% de la propietat i l’Ajuntament busca la fórmula urbanística òptima per «tirar endavant» el projecte.