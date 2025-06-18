Música
Montblanc ocollirà el Rumba Tour Festival els pròxims 18 i 19 de juliol
Sabor de Gràcia serà el cap de cartell del festival
Aquest dimecres s’ha presentat el Rumba Tour Festival que es celebrarà els dies 18 i 19 de juliol a Montblanc. Aquest esdeveniment vol ser un reconeixement de la Rumba Catalana, perquè sigui declarada patrimoni cultural i immaterial de la humanitat per la UNESCO. La capital de la Conca de Barberà serà una de les seus del Rumba Tour Festival, que aquest 2025 es celebrarà a diversos municipis de Catalunya.
El festival es celebrarà al passeig Jan Martí Alanis, al peu de la medieval de Montblanc. El divendres 18 actuaran el Dani Pubill, nét del rei de la rumba catalana amb l’espectacle «el llegat de Peret» i el grup Todos los gatos son pardos, que realitzaran un tribut al Gato Pérez.
El dissabte actuarà el cap del cartell del festival, Sabor de Gràcia, que celebraran el seu 30è aniversari a Montblanc i que van ser reconeguts amb al Creu de Sant Jordi aquest any per la Generalitat de Catalunya. Els acompanyaran el grup Els Gitanets i el payo Mauri.
Durant els dos dies del festival es realitzarà un «mercat rumbero» amb parades relacionades amb el món de la rumba. També dins del recinte del festival hi haurà una zona de gastronomia i un espai on els artistes realitzaran tallers per a totes les edats. El preu dels concerts serà de 20 euros pels dos dies.
El regidor Ramon de Domingo ha assegurat que «la rumba catalana és un patrimoni de tots que hem de promocionar i cuidar; i des de Montblanc volem apostar-hi amb aquests dos dies de cultura i festa».