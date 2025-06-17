Festes
L’Espluga de Francolí llença un «ultimàtum» per trobar geganters abans de les festes majors
L’Ajuntament veu amb preocupació que els elements no puguin ballar durant les celebracions
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i l’Associació de Grallers, Gegants i Nans del municipi han unit forces per trobar portadors pels gegants. Segons detalla Anna Miró, presidenta de l’associació, ja fa anys que es veuen obligats a demanar ajuda a gent de les poblacions del voltant per portar aquests elements del seguici.
Actualment, hi ha quatre gegants a l’Espluga, els dos Vells i els dos Neolítics, batejats el 2007. Aquest últim grup també compta amb una parella de gegantons. No obstant això, dins l’associació hi ha poques persones que exerceixen de portadors, una xifra «que no permet assumir» el calendari festiu d’aquests elements.
L’associació va organitzar recentment un assaig obert per trobar adeptes, però no van aconseguir sumar a ningú. Ara, l’Ajuntament els hi ha fet costat per llençar un «ultimàtum» i trobar portadors. Aquestes són les paraules triades per Josep Maria Vidal, l’alcalde de l’Espluga, qui detalla que penjaran cartells per tot el poble amb la frase «t’imagines una Festa Major sense gegants?» i una imatge amb la silueta d’aquests elements esborrada.
Més enllà dels actes de festa major –que se celebra del 25 al 29 de juliol– Anna Miró expressa la seva preocupació per «trobar un relleu generacional» al seguici festiu. «No pot ser que ens trobem el mateix cada any, volem crear una colla amb gent del poble», assenyala.
La presidenta indica les dificultats d’organitzar sortides amb tan poca massa social. «Corre perill la tradició i la cultura del nostre municipi», assegura Miró.
La preocupació és compartida per l’alcalde, qui creu que si no es troba una solució «aquest any les festes quedaran deslluïdes», amb els gegants plantats, però sense poder ballar. «Seria una imatge molt impactant i crec que és una responsabilitat col·lectiva evitar-la», sentencia Vidal.
A més dels gegants, aquest any també se celebraran els 30 anys de la creació del Ball de Nans de l’Espluga, un element pel qual també «costa trobar» portadors segons l’alcalde. L’Ajuntament i l’associació folklòrica organitzaran un nou assaig obert el dia 23 de juny per intentar de nou sumar gent a la causa. A més els gegants vestiran amb pancartes reivindicatives expressant la seva situació.
Més de 75 anys d’història
Els gegants de l’Espluga van ser adquirits per l’Ajuntament l’any 1947 tot i que no van ser batejats fins a 1986 amb els noms de Ponç Hug de Cervera i Beatriu de Milany. «Volem que aquesta història no es perdi», lamenta Josep Maria Martínez, cap de la colla gegantera.
El representant relata que la colla «ja es va haver de refundar l’any 2004» per motius similars, i ara no vol que torni a succeir. Després d’aquest moment, la massa social al voltant del seguici va repuntar, portant a la creació del nou grup de gegants Neolítics.
Malgrat aquest moment dolç, després de la pandèmia s’ha viscut una important davallada que els hi ha portat a la situació actual. «Tenim gegants, gegantons i nanos per a totes les edats i gèneres, no deixem a ningú fora», assegura Martínez.
L’any 2022, els gegants vells van ser restaurats amb motiu del seu 75è aniversari, renovant la seva vestimenta per una més adequada als personatges i l’època que representen. D’altra banda, els gegants neolítics es van crear basant-se en els orígens del poblat on s’emplaça l’Espluga. Davant el seu èxit, l’any 2017 s’hi va sumar una parella de gegantons que van ser presentats a les Coves de l’Espluga.