Detingut un home en una operació antiterrorista a Montblanc

Els escorcolls s'han dut a terme en diversos habitatges del centre de la capital de la Conca de Barberà

Imatge del dispositiu policial a Montblanc.TAC12

ACN

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut un home a Montblanc en una operació conjunta per terrorisme. La comissaria General d'Informació dels dos cossos dirigeix l'operatiu que s'ha desplegat aquest dimarts al matí, com ha avançat ElCaso.cat i ha confirmat l'ACN. 

Els escorcolls s'han dut a terme en diversos habitatges del centre de la capital de la Conca de Barberà. Les actuacions estan sota secret de sumari.

