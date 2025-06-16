Patrimoni
La desapareguda torre de Poblet de Montblanc serà reconstruïda per albergar un espai cultural
L’Ajuntament aprova la modificació per definir el futur de la construcció més gran de la muralla
L’Ajuntament de Montblanc ha fet els primers passos per la reconstrucció de la torre de Poblet, la construcció més alta del recinte emmurallat del municipi. El consistori ha aprovat una modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior i de Protecció del Centre Històric (PERICH) que preveu la construcció d’un equipament cultural en aquest indret.
Integrada a una casa que havien fet servir els monjos del Monestir de Poblet (Casa Poblet), la torre del mateix nom va ser descoberta l’any 2009. Aquesta té 12 metres d’amplada i 6 d’alçada, una mida molt superior a la resta de torres de la Muralla de Montblanc, convertint-se així en un edifici singular dins el recinte. El monument va ser construït durant el segle XIV fruit de la fortificació de la Casa Poblet i va quedar destruïda durant la guerra dels Segadors del segle XVII.
Durant el segle XIX es van construir habitatges aprofitant les parets de l’immoble, d’aquesta manera, va quedar oculta, però es va permetre la seva conservació en un bon estat.
Durant l’última dècada s’han fet diverses excavacions arqueològiques i la torre ha quedat parcialment reconstruïda, però actualment no té cap ús. L’actual projecte preveu la construcció d’un edifici nou públic cultural, albergant la seu de l’Institut Municipal de Cultura.
L’Ajuntament també vol desenvolupar diverses activitats culturals, apuntant a una manca d’equipaments d’aquest tipus a Montblanc. A més, la intervenció permetrà conservar i potenciar el valor patrimonial d’aquestes restes, actualment exposades a la intempèrie.
La restauració d’aquest element patrimonial ha estat una qüestió de debat durant els darrers anys al plenari municipal de Montblanc, on Montblanc Progressa ha reiterat la petició d’acollir aquestes obres a les subvencions estatals del 2% cultural.
Ara, la modificació del PERICH que ha de permetre l’actuació ha estat aprovada inicialment i haurà de comptar amb els informes favorables dels departaments de Cultura i Territori de la Generalitat de Catalunya.
La restauració de la torre de Poblet també permetrà donar continuïtat al pas de ronda, que permet recórrer des de les altures la Muralla de Montblanc.
Altres modificacions
La modificació puntual del PERICH aprovada per l’Ajuntament preveu també altres modificacions dins el recinte emmurallat. D’una banda, s’elimina del planejament la plaça pública entre el carrer Font del Vall i la Muralla de Pere II. Aquest sòl servirà per equipaments del carrer de la muralla. També es consoliden els usos actuals d’aparcament i espais lliures al voltant de l’església de Sant Miquel.
D’altra banda, es proposa qualificar d’equipament cultural tota la muralla de Montblanc, el pas de ronda i les torres públiques de la muralla. També es modifiquen alguns articles de la normativa que afecten els espais on s’han proposat canvis.