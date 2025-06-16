Agricultura
Una associació promourà els espais test agraris a Catalunya per fomentar la incorporació de nous pagesos
La Xarxa d'Espais Test Agraris de Catalunya es presenta a Passanant i Belltall
La Xarxa d'Espais Test Agraris de Catalunya (XETAC) s'ha presentat aquest dilluns a Passanant i Belltall (Conca de Barberà) amb l'objectiu de promoure el nombre d'espais test agraris al país i així fomentar la incorporació de nous pagesos al camp. La XETAC vol acompanyar els nous agricultors que s'han integrat als espais test, una eina que dona suport tècnic, jurídic i formatiu a les persones que desenvolupen projectes d'emprenedoria al sector primari. Així, se'ls faciliten terres, maquinària i coneixements durant tres anys, fet que els permet tirar endavant sense una inversió inicial gaire gran. A Catalunya hi ha en marxa una dotzena d'espais test.
Els espais test son dispositius d'acompanyaments a l'emprenedoria agrària. Tenen la característica que donen un suport físic d'infraestructura però també informatiu i assessorament productiu especialitzat, així com de cobertura legal de l'activitat econòmica que es genera. «És un període entre la formació i l'empresa», ha explicat Marta Pons, tècnica d'espais test d'ARCA (Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya). Pons ha comentat que aquesta eina, que dura generalment entre un i tres anys en cada cas, «està arrencant a Catalunya». De la dotzena que hi ha en marxa, sis ja estan en funcionament i sis es troben en període de planificació. A França, per exemple, ja ha permès incorporar 1.500 joves al món agrícola des del 2012. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha apuntat que la voluntat és «donar eines i facilitats perquè els joves del país vegin en l'activitat agroalimentària una oportunitat».
Un dels espais test agraris que hi ha en funcionament és el de Passanant i Belltall. Sven Rock és qui se'n beneficia i aquesta setmana ja començarà la segona collita d'una varietat autòctona d'alls de Belltall. «La primera va anar molt bé i aquesta té pinta que també anirà bé; enguany ja estem al doble de producció de l'any passat», ha remarcat. Rock ha valorat positivament el fet de rebre suport «en la part tècnica, de gestió d'empresa» o si necessita una formació.
«Tota la maquinària que posen a disposició és important per començar per algú que no ve del món agrícola. La inversió econòmica que caldria fer és molt alta i així seria quasi impossible començar un projecte», ha remarcat. A banda, també ha tingut suport per tenir dues hectàrees, on a més d'alls també hi planta cebes, calçots i cereals. En el seu cas concret però, la clau ha estat poder disposar de llavors d'all, imprescindibles per poder plantar, i en això l'ha ajudat l'Agrupació de Productors de l'All de Belltall.
Ara, amb la creació de la XETAC, una associació sense ànim de lucre, la voluntat és potenciar els espais test agraris i treballar com una xarxa regional a nivell català. De fet, serà la primera de l'Estat d'aquestes característiques. Així, la XETAC vol ser una xarxa de suport i representació dels espais test agraris catalans per teixir vincles, crear sinergies i enfortir-ne la seva presència.